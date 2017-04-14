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Тверские врачи оказали помощь послу королевства Таиланд в России

14 Апреля 2017 17:40
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Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари почувствовал себя плохо еще в Москве, но в «Сапсане» у станции "Тверь" ему стало еще хуже. Тверские врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, а далее отправили пациента в столицу. Жизни посла ничего не угрожает.

Как сообщает РБК , врачи обследовали посла и диагностировали у него гематомы головы, которые появились после падения на Московском вокзале., а затем у него поднялось давление

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Метки: Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари сапсан станция тверь
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Комментарии (23)

  • Dobry кrtek 
    С реанимобилем явно перестраховались. Небось у посла было банальное ОРВИ или геморрой обострился.
    14.04.2017 17:48
    0 | 3

    • horton 
      Дак написано "после падения на Московском вокзале"...
Куда только свита смотрит...
      14.04.2017 18:25
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Всё логично, чихнул-упал-обострился геморрой.
        14.04.2017 18:29
        1 | 3

        • horton 
          Ой, и правда... С кем я спорю )
          14.04.2017 18:45
          0 | 0

  • Бертран 
    Тверская медицина находится на таком уровне, что не боязно оказывать помощь иностранным подданным такого высокого ранга. Это радует и позволяет гордиться регионом. Спасибо нашим врачам, спасибо руководству.
    14.04.2017 17:56
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Правильно, нашим врачам кроме "спасибо" ничего не надо.)
      14.04.2017 17:57
      1 | 2

  • Leo-L 
    И теперь эти врачи будут награждены путевками в Тайланд
    14.04.2017 18:09
    0 | 8

  • kanav67 
    Несколько смущает диагноз "гематомы головы " после ПАДЕНИЯ на вокзале. Неужели.....? Даже подумать страшно, все таки посол.... Хотя......
    14.04.2017 18:24
    0 | 1

    • horton 
      Ну можа с лестницы упал... три раза...)
      14.04.2017 18:48
      0 | 1

  • kanav67 
    Несколько смущает диагноз "гематомы головы " после ПАДЕНИЯ на вокзале. Неужели.....? Даже подумать страшно, все таки посол.... Хотя......
    14.04.2017 18:24
    0 | 0

  • kudimov 
    Почему упал посол?
У вагона на платформе
Был реально болен он
Ну а можа был не в форме?
Почему полез в Сапсан?
Он с разбитой головой
Ведь его высокий сан
Позволял пойти домой....
    14.04.2017 18:51
    0 | 4

  • horton 
    "...затем у него поднялось давление..."
Стесняюсь спросить, давление поднялось после того, как посла наши врачи обследовали и поставили диагноз?

А вообще, здоровья Вам, уважаемый Криангсак Киттичайсари!
    14.04.2017 18:57
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Пазялуста.
      Прикрепленные изображения:
      14.04.2017 19:04
      0 | 3

      • horton 
        В очечках... А я еще в Тайланде ни разу не была )))
        14.04.2017 19:07
        0 | 0

        • ckfdf_nhele 
          посмотрите на их короля
          Прикрепленные изображения:
          14.04.2017 19:13
          0 | 1

          • horton 
            Посмотрела...
            14.04.2017 19:27
            0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Вам и не надо, тов. Хортон). Тайки...они такие...массажистки...)
          14.04.2017 19:17
          0 | 1

          • horton 
            А Вам, значит, понравилось...)
            14.04.2017 19:28
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Массаж  всегда полезен.) А вот, что утверждают некоторые товарищи...Эдак скоро к нам переедет всё посольство Таиланда).
              Прикрепленные изображения:
              14.04.2017 19:37
              0 | 0

              • horton 
                Пусть едут... с массажистками...)
                14.04.2017 19:43
                0 | 0

      • ckfdf_nhele 
        у них недавно король помер, траур на полгода - посол отмечал и падал.
        14.04.2017 19:09
        0 | 0

        • russs 
          За  такие непочтительные высказывания к Раме IX (он же Прабат Сомдет Пхра Параминдара Маха Пхумипон Адульядет Махиталадхибет Рамахибоди Чакринарубодинд Саяминдарадхтират Бороманатбохит) в Тае можно и присесть, весьма надолго. Тайцы его боготворили, и не зря, дядька выдающийся был, это вам не неДимон.

В 1948 году, оканчивая свое обучение в Швейцарии, Пхумипон попал в сильную аварию. В результате половина лица короля была парализована, он потерял зрение на правом глазу. Глаз был заменен на искусственный, именно поэтому король всегда носит очки.
Пхумипон Адульядет владел патентом на создание искусственных облаков. Он разрабатывал проекты мостов и плотин, профессионально играл на саксофоне, увлекался фотографией и живописью и сконструировал свой собственный парусник. На банкноте 1000 батов изображён с фотоаппаратом Canon в руках[4]. Являлся разработчиком объективов для фотоаппарата. Это была одна из самых больших рекламных акций в мире, так как продукт изображён на банкнотах валюты государства (аналогичная акция была проведена с банкнотами в 5 фунтов печати банка Ирландии, на которых изображена вискикурня Бушмилс).
Среди домашних животных короля — беспородная собака по кличке Тхонгдэнг, про которую сам монарх написал популярную в стране книгу, а подданные сняли фильм.
Владел самым крупным в мире бриллиантом «Золотой юбилей», который был подарен ему в 1997 году в связи с 50-летием коронации[5].
Король был радиолюбителем, его личный позывной — HS1A[6], для проведения радиосвязей с тайскими радиолюбителями использовал портативные радиостанции диапазона 144 МГц[7]. Одна из его дочерей, принцесса Сириндхорн, также обладала радиолюбительской лицензией (позывной HS1D)[8]. Король патронировал Общество радиолюбителей Таиланда (Radio Amateur Society of Thailand).
          14.04.2017 20:06
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Да уж...Это нам точно неДимон.
            14.04.2017 20:27
            1 | 1
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