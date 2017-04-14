Тверские врачи оказали помощь послу королевства Таиланд в России

Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари почувствовал себя плохо еще в Москве, но в «Сапсане» у станции "Тверь" ему стало еще хуже. Тверские врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, а далее отправили пациента в столицу. Жизни посла ничего не угрожает.

Как сообщает РБК , врачи обследовали посла и диагностировали у него гематомы головы, которые появились после падения на Московском вокзале., а затем у него поднялось давление