Тверские врачи оказали помощь послу королевства Таиланд в России

Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари почувствовал себя плохо еще в Москве, но в «Сапсане» у станции "Тверь" ему стало еще хуже. Тверские врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, а далее отправили пациента в столицу. Жизни посла ничего не угрожает.
Как сообщает РБК , врачи обследовали посла и диагностировали у него гематомы головы, которые появились после падения на Московском вокзале., а затем у него поднялось давление
Комментарии (23)
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horton
14.04.2017 18:57
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Dobry кrtek
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horton
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ckfdf_nhele
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horton
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Dobry кrtek
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horton
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Dobry кrtek
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horton
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ckfdf_nhele
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russs
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Dobry кrtek
14.04.2017 20:27
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