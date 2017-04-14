В съемках видеопроекта МРСК Центра «Я помню, я горжусь» принял участие ветеран Великой Отечественной войны

Николай Григорьевич Каштанов - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Тверской энергосистемы и четырехлетний Кирилл Смирнов, сын сотрудницы управления правого обеспечения Тверьэнерго, стали участниками военно-патриотического видеопроекта ПАО «МРСК Центра» «Я помню, я горжусь», приуроченного к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Очередной этап съемок состоялся в Главном управлении Тверьэнерго. Встречал Николая Григорьевича заместитель генерального директора – директор тверского филиала ПАО «МРСК Центра» Вадим Юрченко. После крепкого рукопожатия руководитель филиала отметил, что для него является большой честью беседовать с героем, который прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в ключевых сражениях, бился за свободу своего народа, а всю послевоенную жизнь – 43 года - посвятил энергетике. Николай Каштанов поблагодарил Вадима Юрченко за внимание и поддержку, которое Тверьэнерго постоянно оказывает сотрудникам филиала, вышедшим на пенсию, и выразил надежду встретиться с руководителем на традиционном торжественном мероприятии в преддверии 9 мая.

После встречи Николай Григорьевич вместе с представителями Совета молодежи Тверьэнерго прошел к месту съемок. По сюжету мальчик, подготовивший рисунок ветерану Великой Отечественной войны, поздравляет пожилого человека с Днем Победы и дарит ему свой скромный, но трогательный подарок.

Работа над созданием этой части видеофильма прошла в душевной и очень теплой атмосфере. Кирилл Смирнов, несмотря на свой юный возраст, знает, что война – это страшная беда для народа. От того мальчик был очень искренен с ветераном, обнимал его, рассказывал про свой рисунок, не стесняясь камеры. «Кириллу всего четыре, но он очень любознательный и активный ребенок, — поделилась Анна Смирнова его мама, сотрудница Тверьэнерго. — Сейчас он подходит к тому возрасту, когда нужно уделять все большее внимание патриотическим аспектам его воспитания. Это очень важно, и мы, как родители, это понимаем».

Николай Григорьевич Каштанов тоже не сдерживал своих эмоций. Несмотря на то, что в этом году ему исполняется 93 года, он прекрасно помнит события страшных военных лет. «Я служил в 31 армии, непосредственно освобождавшей города Калинин, Ржев, всю Калининскую, Смоленскую области. Участвовал я и в освобождении Белоруссии. Орша, Борисов, Минск, Лида, Гродно – названия этих городов запахом пороха, боли впечатались в сознание. Довелось мне принять участие и в освобождении Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, дойти до Хайлигенбайля – последнего оплота немцев в районе Куршской косы. Потом перебросили в Польшу. Победу я встретил в Центральной Германии, городе Лигница. Услышал - и долго не мог осознать. Не поверите - сердце вырывалось из груди! Мы были как дети – плакали, по земле катались…Задумываюсь и понимаю, что выжить помогла именно молодость и…жажда жизни!», — поделился с нами Николай Григорьевич.

В беседе с Кириллом ветеран отметил, что ему очень приятно видеть понимание и заботу в глазах ребенка. В ответ на робкое «Спасибо за Победу», Николай Григорьевич пожелал мальчику самого главного – мирного неба над головой.

Видео, подготовленное Советом Молодежи Тверьэнерго, станет частью большого проекта «Я помню, я горжусь», который ПАО «МРСК Центра» реализовывает в целях содействия социальной активности работников компании, а также формирования бережного и уважительного отношения к истории нашей Родины.