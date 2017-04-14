Проезд на «Ласточке» в Тверской области подорожает

Тариф на пригородные железнодорожные перевозки в границах Тверской области изменится с 19 апреля. На основании приказа "Региональной энергетической комиссии" Тверской области от 7 апреля 2017 с 19 апреля 2017 года изменяется тариф на пригородные перевозки:

- в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородных пассажирских поездах (6000-й нумерации) в размере 24,50 руб. за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,45 руб. за каждый последующий километр после 10-го;

- в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных поездах «Ласточка» (7000-й нумерации) в размере 3,67 руб. за каждый километр вне зависимости от дальности поездки;

- стоимость проезда по разовым билетам в границах Тверской области в пригородных поездах всех категорий округляется с точностью до 1 рубля таким образом, что суммы менее 0,5 руб. не учитываются, а суммы 0,5 руб. и более увеличиваются до целых рублей, что позволяет исключить из оборота монеты номиналом менее 1 рубля для приобретения полных билетов при проезде внутри территории области.

Таким образом, с 19 апреля 2017 года стоимость полного разового билета от Москвы до Твери в пригородном поезде составит 370 рублей, в скором поезде «Ласточка» - 490 рублей.

Стоимость проезда в пригородных поездах ОАО «МТ ППК» по территории иных субъектов РФ, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменится.