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Проезд на «Ласточке» в Тверской области подорожает

14 Апреля 2017 16:51
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Тариф на пригородные железнодорожные перевозки в границах Тверской области изменится с 19 апреля. На основании приказа "Региональной энергетической комиссии" Тверской области от 7 апреля 2017 с 19 апреля 2017 года изменяется тариф на пригородные перевозки:

- в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородных пассажирских поездах (6000-й нумерации) в размере 24,50 руб. за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,45 руб. за каждый последующий километр после 10-го;

- в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных поездах «Ласточка» (7000-й нумерации) в размере 3,67 руб. за каждый километр вне зависимости от дальности поездки;

- стоимость проезда по разовым билетам в границах Тверской области в пригородных поездах всех категорий округляется с точностью до 1 рубля таким образом, что суммы менее 0,5 руб. не учитываются, а суммы 0,5 руб. и более увеличиваются до целых рублей, что позволяет исключить из оборота монеты номиналом менее 1 рубля для приобретения полных билетов при проезде внутри территории области.

Таким образом, с 19 апреля 2017 года стоимость полного разового билета от Москвы до Твери в пригородном поезде составит 370 рублей, в скором поезде «Ласточка» - 490 рублей.

Стоимость проезда в пригородных поездах ОАО «МТ ППК» по территории иных субъектов РФ, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменится.

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Метки: Тариф на пригородные железнодорожные перевозки тверская область 19 апреля поезд "ласточка" сколько стоит "Ласточка"
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Комментарии (5)

  • Tverich 
    Кто-то пополняет шубохранилище
    14.04.2017 17:17
    1 | 5

  • uabumoderoff 
    Ну теперь безбилетников прибавится.Жду репортажа от собкоров тиа.
    14.04.2017 17:22
    0 | 5

  • Djunior 
    А разве "Ласточка" не стоит 490 рублей и так?
    14.04.2017 17:35
    0 | 2

    • Житель подземелья 
      480
      14.04.2017 17:57
      0 | 3

  • Krikri 
    Т.е. стоимость билета из разрешенного 24.5 ре чудесным образом превращается в 25 рублей, а на основании чего?!
Хотите отказаться от 50 копеек, хотя они такие же деньги как и 10, 5 и 1 копейка, округляйте как в Магните в меньшую сторону до рубля.

А то потом захотят вообще от мелочи отказаться и округлять до сотни будут, затем до пятисот...
    14.04.2017 18:54
    0 | 2
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