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"Им нужна ваша помощь": 22 апреля в Твери пройдёт благотворительный сбор в пользу бездомных животных

"Им нужна ваша помощь": 22 апреля в Твери пройдёт благотворительный сбор в пользу бездомных животных - ТИА
14 Апреля 2017 16:51
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Находящиеся на попечении волонтёров Инициативной группы по защите животных собаки и кошки всегда нуждаются в еде – крупах, макаронах, мясных и рыбных консервах, кормах. Кроме того, четвероногим необходимы лотки, наполнители, пелёнки, ошейники, поводки, средства обработки от паразитов и вакцины.

Все это каждый желающий может принести 22 апреля к магазину «4 Лапки» на бульваре Ногина, д. 7 в Твери.Традиционный благотворительный сбор волонтёры Инициативной группы по защите животных будут проводить с 12.00 до 16.00.

Сегодня группа оказалась в сложном финансовом положении и средств на содержание огромного количества подопечных собак и кошек катастрофически не хватает.

Желающим оказать материальную помощь группе – Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия)

Более подробная информация о благотворительном сборе в сообществе группы Вконтакте.

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Метки: благотворительность благотворительность в твери инициативная группа по защите животных твери каждый может помочь
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Комментарии (13)

  • Bonch 
       Обязательно поддержим!
    14.04.2017 17:04
    0 | 2

  • Tverich 
    Изониазид сразу большой партией завезти?
    14.04.2017 17:19
    2 | 3

    • TvereZ 
      Пакеты и скотч будет  проще и дешевше )))
      14.04.2017 18:32
      1 | 2

  • Net. 
    "С миру по нитке..." старая пословица, но красноречивая! Для кошелька не обременительно, а  для кого то реальная помощь ценою в жизнь! Люди, творите добро - это несложно - и оно к вам вернётся!
    14.04.2017 17:24
    0 | 2

    • Tverich 
      Люди, травите бобров (блохастиков бездомных) -это несложно.
      14.04.2017 17:43
      2 | 3

      • Dobry кrtek 
        Любезный, в Вашем обращении вместо "люди" надо поставить "быдло". Тогда всё будет верно.
        14.04.2017 17:59
        3 | 2

        • Net. 
          Dobry кrtek, присоединяюсь к вам +++1000! Хотя впрочем убогим людишкам со скудным умишком объяснять бесполезно! Они родились, что бы жрать, .рать и сдохнуть, думать и сострадать в их программе не заложено.
          14.04.2017 18:25
          3 | 3

          • Dobry кrtek 
            Вам минус от подобных срущежрущих организмов прилетел). А Вам мой +.
            14.04.2017 18:36
            3 | 3

            • Net. 
              А Вам мой "+"! А организмам желаю закончить свою жизнь в полиэтиленовых мешках, обмотанными скотчем, пожевывая  Изониазид!
              14.04.2017 18:43
              3 | 1

              • Dobry кrtek 
                А я этим дефективным рекомендую посмотреть этот сериал. "Пол О'Грэди: из любви к собакам". Можа дойдёт, что такое цивилизованное отношение к животным
                Прикрепленные видео:
                Прикрепленное видео
                14.04.2017 19:10
                0 | 1

  • horton 
    Который раз хотела перечислить деньги на карту Фроловой Юлии... Пишут, что операция невозможна из-за того, что карта получателя заблокирована...
    14.04.2017 19:04
    0 | 0

    • Net. 
      Я перечисляла- нормально, может Сбер фиговничал?
      14.04.2017 19:13
      0 | 1

      • horton 
        Значит, мой глюк... Попробую в понедельник на работе тогда...
        14.04.2017 19:20
        0 | 1
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