В Твери откроется выставка вязаных игрушек в технике амигуруми

С 17 апреля по 4 мая в холле Детского зала Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена будет работать выставка игрушек Натальи Таракановой «Вязаные радости».

Наталья Тараканова родилась и живёт в Твери. Еще в школе стала увлекаться сразу несколькими видами декоративно-прикладного искусства. Однако, по-настоящему «своим» творчеством Наталья называет вязание игрушек крючком.

- Первой моей игрушкой была лошадка, связанная в технике африканский мотив, потом я увлеклась игрушками в технике амигуруми. В каждую игрушку я вкладываю часть своей души, делюсь своим теплом. А каждая игрушка, в свою очередь, возвращает меня в сказочный мир детства, - замечает автор выставки.

Амигуруми — японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ или неодушевлённых объектов, наделённых человеческими свойствами.

Открытие выставки состоится 17 апреля в 15.00

Вход свободный!