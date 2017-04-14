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В Твери откроется выставка вязаных игрушек в технике амигуруми

14 Апреля 2017 16:06
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С 17 апреля по 4 мая в холле Детского зала Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена будет работать выставка игрушек Натальи Таракановой «Вязаные радости».

Наталья Тараканова родилась и живёт в Твери. Еще в школе стала увлекаться сразу несколькими видами декоративно-прикладного искусства. Однако, по-настоящему «своим» творчеством Наталья называет вязание игрушек крючком.

- Первой моей игрушкой была лошадка, связанная в технике африканский мотив, потом я увлеклась игрушками в технике амигуруми. В каждую игрушку я вкладываю часть своей души, делюсь своим теплом. А каждая игрушка, в свою очередь, возвращает меня в сказочный мир детства, - замечает автор выставки.

Амигуруми — японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ или неодушевлённых объектов, наделённых человеческими свойствами.

Открытие выставки состоится 17 апреля в 15.00

Вход свободный!

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Метки: амигуруми вязание выставка игрушек вязаные игрушки
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