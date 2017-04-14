В Твери задержали пользователя Вконтакте по подозрению в призывах к терроризму

У подозреваемого изъяли компьютер и арабскую литературу.
27-летний житель Твери с 27 марта 2014 по 29 мая 2015 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил изображения с текстами и видеозаписями, «направленными на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии, а также совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», как сообщает пресс-служба СК СК РФ по Тверской области.
Следователи и полицейские провели обыски на работе и в доме мужчины и изъяли компьютерную технику, при помощи которой подозреваемый выходил в интернет, а также литературу на арабском языке.
Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент в отношении мужчины расследуется уголовное дело. Он подозревается в совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии с использованием сети "Интернет", публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет" (ч. 1 ст. 282 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Комментарии (6)
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DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
14.04.2017 16:25
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