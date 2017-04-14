В ближайшее время в Твери появятся билеты для пересадок в муниципальном транспорте

Жители Твери жалуются по поводу схем маршрутов, расписания, остановочных комплексов, качества обслуживания в маршрутных такси т.д. Неоднократно вставал вопрос и о беспересадочных маршрутах, потому что из некоторых микрорайонов Твери невозможно доехать до другого, минуя пересадки.

Как пояснили представители администрации Твери, охватить такими маршрутами весь город нереально, это значительно увеличит количество подвижного состава на дорогах и осложнит и без того затрудненное движение транспорта.

Чтобы снизить расходы горожан при совершении пересадки, приняли решение о введении на муниципальном общественном транспорте электронной системы оплаты проезда, при помощи которой пассажир сможет по одному билету продолжить свой маршрут, совершив пересадку в течение 45 минут. Есть договоренность о продаже электронных карт в сети Почты России и «Союзпечати». Эта система появится в Твери уже в самое ближайшее время.