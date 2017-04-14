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В ближайшее время в Твери появятся билеты для пересадок в муниципальном транспорте

14 Апреля 2017 15:15
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Жители Твери жалуются по поводу схем маршрутов, расписания, остановочных комплексов, качества обслуживания в маршрутных такси т.д. Неоднократно вставал вопрос и о беспересадочных маршрутах, потому что из некоторых микрорайонов Твери невозможно доехать до другого, минуя пересадки.

Как пояснили представители администрации Твери, охватить такими маршрутами весь город нереально, это значительно увеличит количество подвижного состава на дорогах и осложнит и без того затрудненное движение транспорта.

Чтобы снизить расходы горожан при совершении пересадки, приняли решение о введении на муниципальном общественном транспорте электронной системы оплаты проезда, при помощи которой пассажир сможет по одному билету продолжить свой маршрут, совершив пересадку в течение 45 минут. Есть договоренность о продаже электронных карт в сети Почты России и «Союзпечати». Эта система появится в Твери уже в самое ближайшее время.

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Метки: электронные билеты пересадки проезд с пересадками общественный транспорт
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Комментарии (5)

  • russs 
    Радуйтесь, крупсковчане: теперь до Химинститута - с ветерком.
    14.04.2017 15:23
    0 | 2

  • Инокентий 
    ...это значительно увеличит количество подвижного состава на дорогах и осложнит и без того затрудненное движение транспорта....
Идиоты!
А то что с Почтой России у них договоренность - идиоты в кубе!
    14.04.2017 15:24
    1 | 1

    • russs 
      Доча, глянь не пришла ли мне пен3ия, вот мой ворох квитанций, заполни за меня, я - ни черта не вижу, оформи мне социальный проездной, выдай 10 ящиков от avon, продай вон тех открыток, и электронных билетов пачку. Не говори мне ничего, я всё равно тебя не слышу!
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      14.04.2017 15:31
      0 | 0

  • horton 
    "...из некоторых микрорайонов Твери невозможно доехать до другого, минуя пересадки..."
Интересное кино. Не в деревне, чай, живете-то... В Волочке некоторые тоже с пересадками до работы добираются...
    14.04.2017 15:43
    0 | 0

  • Alx 
    Вот, наконец, хоть какой-то разумный шаг в организации общественного транспорта.
    14.04.2017 15:47
    0 | 1
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