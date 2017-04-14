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В Тверской области беременную женщину закололи заточкой

14 Апреля 2017 15:17
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Тверским областным судом решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела 32-летнего Шухрата Кадырова, обвиняемого в совершении убийства беременной женщины (п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ).

В городе Нелидово 23 июля 2016 года в одной из квартир дома по улице Победы между обвиняемым и его близкой знакомой, находящейся на 12-й неделе беременности, произошел конфликт из-за отказа последней делать аборт.

В ходе ссоры Кадыров достал одностороннюю заточку, клинком которой нанес женщине не менее трех ударов в область лица и шеи.

Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери, сообщает пресс-служба суда.

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Метки: заколол заточкой убийство беременной женщины убийство женщины
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Комментарии (3)

  • russs 
    Шухрат Кадыров - позор героя России! Чем ответит стая (или тейп, как там правильно)?
    14.04.2017 15:22
    3 | 1

  • pessimist 
    "Кадыров достал одностороннюю заточку"
    14.04.2017 15:29
    0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Хоть я и системный противник смертной казни, но иногда я не вижу иного выхода
    14.04.2017 15:55
    0 | 2
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