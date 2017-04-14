В Тверской области беременную женщину закололи заточкой

Тверским областным судом решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела 32-летнего Шухрата Кадырова, обвиняемого в совершении убийства беременной женщины (п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ).

В городе Нелидово 23 июля 2016 года в одной из квартир дома по улице Победы между обвиняемым и его близкой знакомой, находящейся на 12-й неделе беременности, произошел конфликт из-за отказа последней делать аборт.

В ходе ссоры Кадыров достал одностороннюю заточку, клинком которой нанес женщине не менее трех ударов в область лица и шеи.

Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери, сообщает пресс-служба суда.