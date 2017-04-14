Более 15 тысяч пенсионеров Тверской области получат компенсации по взносам на капремонт

26,8 млн. рублей из федерального бюджета поступило на выплату компенсаций по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров региона.

Федеральные средства позволят предоставить компенсации по уплаченным взносам на капремонт 15621 жителю области старшего возраста. Сейчас, согласно решению Правительства Тверской области, граждане, достигшие 70 лет, имеют возможность компенсировать 50% этих расходов, пенсионеры старше 80 лет — 100%.

Компенсации предоставляются в территориальных отделах соцзащиты по месту жительства, размер выплат рассчитывают Фонд капитального ремонта, управляющие компании или ТСЖ.