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В Твери перенесли место открытия велосезона-2017 из-за ужесточения антитеррористических мер

14 Апреля 2017 14:36
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Дата открытия велосезона-2017 осталась прежней, это 23 апреля. Изменилось лишь место. В этом году велосипедисты встретятся не у памятника Афанасию Никитину, где традиционного собирались в прошлые годы, а на площади Конституции.

- В процессе согласования мероприятия с администрацией города и управлением ГИБДД, в виду ужесточившихся требований к мерам антитеррористической защищенности (в связи с событиями последних недель), для обеспечения безопасности участников мероприятия и движения колонны по проезжей части, принято решение о переносе места старта и регистрации участников с площадки у пам. А. Никитину на площадку в сквер на пл. Конституции (к памятнику реактивному вагону). Изменений по расписанию мероприятия на данный момент не предполагается, - сообщают организаторы.

Расписание праздника:

09:00-11:30 - регистрация участников
10:30-11:00 - гонка с раздельным стартом
11:00-11:30 - выступления спортивно-творческих коллективов,
Парад креативных велосипедов
11:30-12:00- торжественное открытие праздника
12:00-12:15 - построение велоколонны

12:15-13:00 - Движение колонны по маршруту пл. Конституции - Дорошиха

13:00-16:00 - спортивно-развлекательная часть на поляне "Дорошиха":

Велобарахолка
Благотворительная лотерея
Концерт
Велосоревнования:

- гонка кросс-кантри
- Семейная эстафета "Мама,папа, я - велосипедная семья"
- велосипедная дистанция для малышей от 3х лет
- велодартс
- велорыцарский турнир
- гонка 1-1

Площадки партнеров:

- спортивное ориентирование
- веревочный городок
- катание на лошадях
- прыжки на батуте
и многое другое.

На "Велобарахолку" можно привезти ненужные велозапчасти, велоаксессуары и пр. вещи, связанные с велосипедом, и обменять или продать их прямо на поляне. Или наоборот найти для себя что-то нужное и выгодное. Велобарахолка будет располагаться на отдельной площадке, участие свободное.

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Метки: велосезон велоклуб велосезон-2017
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Комментарии (4)

  • protivvsex 
    будут конституцию читать?
    14.04.2017 14:45
    0 | 0

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:04
      1 | 0

  • antiER 
    На "Велобарахолку" можно привезти ненужные велозапчасти, велоаксессуары и пр. вещи, связанные с велосипедом, и обменять или продать их прямо на поляне.

Не знаю как террористы, но веловоры точно активизируются)
    14.04.2017 15:06
    0 | 0

  • russs 
    Сегодня он сезон открыл, 
А завтра - членом стал ИГИЛ *

* запрещённая в России организация
    Прикрепленные изображения:
    14.04.2017 15:38
    0 | 0
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