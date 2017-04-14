В Твери перенесли место открытия велосезона-2017 из-за ужесточения антитеррористических мер

Дата открытия велосезона-2017 осталась прежней, это 23 апреля. Изменилось лишь место. В этом году велосипедисты встретятся не у памятника Афанасию Никитину, где традиционного собирались в прошлые годы, а на площади Конституции.

- В процессе согласования мероприятия с администрацией города и управлением ГИБДД, в виду ужесточившихся требований к мерам антитеррористической защищенности (в связи с событиями последних недель), для обеспечения безопасности участников мероприятия и движения колонны по проезжей части, принято решение о переносе места старта и регистрации участников с площадки у пам. А. Никитину на площадку в сквер на пл. Конституции (к памятнику реактивному вагону). Изменений по расписанию мероприятия на данный момент не предполагается, - сообщают организаторы.

Расписание праздника:

09:00-11:30 - регистрация участников

10:30-11:00 - гонка с раздельным стартом

11:00-11:30 - выступления спортивно-творческих коллективов,

Парад креативных велосипедов

11:30-12:00- торжественное открытие праздника

12:00-12:15 - построение велоколонны

12:15-13:00 - Движение колонны по маршруту пл. Конституции - Дорошиха

13:00-16:00 - спортивно-развлекательная часть на поляне "Дорошиха":

Велобарахолка

Благотворительная лотерея

Концерт

Велосоревнования:

- гонка кросс-кантри

- Семейная эстафета "Мама,папа, я - велосипедная семья"

- велосипедная дистанция для малышей от 3х лет

- велодартс

- велорыцарский турнир

- гонка 1-1

Площадки партнеров:

- спортивное ориентирование

- веревочный городок

- катание на лошадях

- прыжки на батуте

и многое другое.

На "Велобарахолку" можно привезти ненужные велозапчасти, велоаксессуары и пр. вещи, связанные с велосипедом, и обменять или продать их прямо на поляне. Или наоборот найти для себя что-то нужное и выгодное. Велобарахолка будет располагаться на отдельной площадке, участие свободное.