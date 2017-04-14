17 апреля планируется временное отключение трансляции теле- и радиопрограмм в Твери

По информации Тверского областного радиотелевизионного передающего центра, 17 апреля 2017 года будут проводиться работы по ремонту сигнального освещения телевизионной мачты, расположенной в городе Твери на улице Вагжанова.

В связи с этим с учетом плановых профилактик согласован следующий режим прекращения трансляции теле- и радиопрограмм:

с 2:00 до 14:00:

- «Первый канал»,

- «Россия» + ГТРК «Тверь»,

- «Россия-Культура»,

- ТРК «Петербург – 5 канал».

с 7:00 до 14:00:

- «Канал Disney»,

- «ТВ Центр»,

- «Пятница»,

- Пакет программ «Первый мультиплекс»,

- Пакет программ «Второй мультиплекс».