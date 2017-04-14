17 апреля планируется временное отключение трансляции теле- и радиопрограмм в Твери

По информации Тверского областного радиотелевизионного передающего центра, 17 апреля 2017 года будут проводиться работы по ремонту сигнального освещения телевизионной мачты, расположенной в городе Твери на улице Вагжанова.
В связи с этим с учетом плановых профилактик согласован следующий режим прекращения трансляции теле- и радиопрограмм:
с 2:00 до 14:00:
- «Первый канал»,
- «Россия» + ГТРК «Тверь»,
- «Россия-Культура»,
- ТРК «Петербург – 5 канал».
с 7:00 до 14:00:
- «Канал Disney»,
- «ТВ Центр»,
- «Пятница»,
- Пакет программ «Первый мультиплекс»,
- Пакет программ «Второй мультиплекс».
Комментарии (1)
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russs
14.04.2017 15:11
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