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Трое предпринимателей из Тверской области обманным путем получили из бюджета приличные субсидии

14 Апреля 2017 13:37
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На двух молодых людей и девушку заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

По информации СУ СКР по Тверской области, с 2013 по 2014 года трое молодых предпринимателей, являющихся директорами Обществ с целью незаконного получения субсидий в рамках областной программы по поддержке молодых предпринимателей, представили в Министерство экономического развития Тверской области фиктивные документы о понесенных расходах, фактически не ведя предпринимательскую деятельность и не произведя затрат. Полученные денежные средства они обналичили и потратили по своему усмотрению.

Правоохранительные органы провели обыски по 11 адресам: в места жительства руководителей обществ и офисах. Были изъяты 10 тысяч долларов США,  450 тысяч рублей, компьютеры и электронные носители информации, подтверждающие факты совершения преступлений, бухгалтерская документация фирм, причастных к хищению денежных средств.

Двое предпринимателей 1987 и 1989 годов рождения задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В отношении третьей предпринимательницы 1989 года рождения избрана мера пресечения  в виде подписки о невыезде, сообщается в пресс-релизе УМВД по Тверской области.

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Метки: мошенничество предприниматели-мошенники субсидии из бюджета
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    "Рога и копыта" продолжение.
    14.04.2017 14:04
    0 | 0

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:04
      0 | 0

  • Leo-L 
    И после "агрардных" субсидий такой финал не исключен
    14.04.2017 14:07
    0 | 2

  • 100 % 
    Ребята - из молодых да ранних?
Резво начали. 
Быть им депутатами.
    14.04.2017 15:06
    0 | 0
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