Трое предпринимателей из Тверской области обманным путем получили из бюджета приличные субсидии

На двух молодых людей и девушку заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

По информации СУ СКР по Тверской области, с 2013 по 2014 года трое молодых предпринимателей, являющихся директорами Обществ с целью незаконного получения субсидий в рамках областной программы по поддержке молодых предпринимателей, представили в Министерство экономического развития Тверской области фиктивные документы о понесенных расходах, фактически не ведя предпринимательскую деятельность и не произведя затрат. Полученные денежные средства они обналичили и потратили по своему усмотрению.

Правоохранительные органы провели обыски по 11 адресам: в места жительства руководителей обществ и офисах. Были изъяты 10 тысяч долларов США, 450 тысяч рублей, компьютеры и электронные носители информации, подтверждающие факты совершения преступлений, бухгалтерская документация фирм, причастных к хищению денежных средств.

Двое предпринимателей 1987 и 1989 годов рождения задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В отношении третьей предпринимательницы 1989 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается в пресс-релизе УМВД по Тверской области.