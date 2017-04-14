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Очевидцы: в Твери водитель иномарки врезался в ограждение и какое-то время просидел в машине без сознания

14 Апреля 2017 12:24
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14 апреля мужчина на автомобиле «Шевроле» врезался в дорожное ограждение на Волоколамском проспекте. Ему потребовалась помощь медиков, водителя госпитализировали.

Что послужило причиной аварии, пока неизвестно, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, это предстоит еще выяснить.

Свидетели происшествия в группе «Подслушано у водителей. Тверь» сообщают, что раненый мужчина некоторое время находился без сознания в разбитой машине, а мимо проходили и проезжали люди.

Автор фото Илья Михайлов.  

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Метки: дтп в твери водитель врезался в ограждение дтп с пострадавшим
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Комментарии (4)

  • Whois 
    Проезжал утром мимо. Стояли два мужика у разбитого авто. Пили пиво. Пиво стояло на капоте разбитого авто.
Подозреваю виноват не водитель, а бог виночерпия и разгула - Бахус. 
Сломал мужика.
    14.04.2017 12:28
    0 | 3

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:04
      0 | 0

  • Alx 
    Это он со встречной полосы сюда прилетел?
    14.04.2017 12:39
    0 | 4

    • Судья 
      да, с другой стороны стоял соболь с битой попой
      14.04.2017 12:53
      0 | 1
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