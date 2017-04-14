Очевидцы: в Твери водитель иномарки врезался в ограждение и какое-то время просидел в машине без сознания

14 апреля мужчина на автомобиле «Шевроле» врезался в дорожное ограждение на Волоколамском проспекте. Ему потребовалась помощь медиков, водителя госпитализировали.

Что послужило причиной аварии, пока неизвестно, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, это предстоит еще выяснить.

Свидетели происшествия в группе «Подслушано у водителей. Тверь» сообщают, что раненый мужчина некоторое время находился без сознания в разбитой машине, а мимо проходили и проезжали люди.

Автор фото Илья Михайлов.