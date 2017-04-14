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В Удомле состоялся отбор детей для участия в IX Международном детском творческом проекте «Nuclear Kids – 2017»

14 Апреля 2017 12:16
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Фоторепортаж

В кастинге приняли участие 17 ребят от 10 до 16 лет. Удомельские школьники демонстрировали таланты в области вокала, хореографии и актерского мастерства, и даже играли на музыкальных инструментах.

«Nuclear Kids» – это проект Госкопрорации «Росатом», который ежегодно объединяет талантливых детей из городов присутствия Росатома в России и детей из зарубежных стран для создания яркого музыкального шоу. Постановка мюзикла содействует укреплению дружеских связей между детьми сотрудников предприятий отечественной и зарубежной атомных отраслей, творчески развивает мальчишек и девчонок, а также популяризирует среди подрастающего поколения атомную энергетику. Над созданием мюзикла с детьми работают известные режиссеры, композиторы, хореографы, профессиональные педагоги.

Удомельские ребята уже не раз принимали участие в постановке спектаклей. Так, в 2016 году Удомлю представляла Ева Алексеева. Войдет ли кто-то из нашего города в состав участников «Nuclear Kids – 2017», будет известно после завершения всех региональных отборов.

Павел Пронин, Координатор Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids»:

- Региональные отборы уже подходят к завершению: и в Удомле, и в других городах дети очень талантливые. Моя задача – не выставить оценки, а помочь детям лучше понять свои способности. Для нас важно, чтобы ребенок, уходя с кастинга, сохранял хорошее настроение и более уверенно шел дальше к своей мечте. Планируется, что в этом году гастроли по Росси пройдут более масштабно, обязательно посетим площадку одной из АЭС. Традиционно премьера состоится в Санкт-Петербурге, а также ребята выступят на сцене московского театра «Геликон Опера». Состав участников проекта определен – всего 70 ребят, из них: 20 школьников из зарубежья, трое счастливчиков, кому выпал лотерейный билет по итогам участия в сезоне текущего года, остальные – это ребята из всех российских городов-присутствия Росатома. Кандидатов на участие - порядка тысячи человек! Желаю удачи всем ребятам и их родителям, спасибо, что приходите на кастинги!

 

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Метки: каэс удомля аэс атомная станция nuclear kids – 2017
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