В Твери планируют установить мемориальные доски в честь Ф.М.Достоевского и Лидии Базановой

На заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Тверской горДумы рассмотрели вопрос об увековечении памяти советской разведчицы Лидии Андреевны Базановой и писателя Федора Михайловича Достоевского.

С инициативой установления мемориальной доски Лидии Базановой выступила Ассоциация Тверских землячеств. В августе 1942 года, после окончания курсов радистов-разведчиков, наша землячка ушла на фронт и была заброшена в леса Белоруссии, к партизанам. Там она создала подпольную группу и передавала сведения о передвижении немецкой техники. Потом в Бресте Лидия (позывной «Горлица») работала уборщицей в доме герра Мозера и вела наблюдение за движением эшелонов. В апреле 1944 года во время одного из сеансов ее забрали в гестапо и после отказа сотрудничать расстреляли. Доску предлагается установить по адресу: ул.Володарского, д.3, стоящего на пересечении с улицей, названной в честь легендарной разведчицы.

Установить мемориальную доску Ф.М.Достоевскому предложила администрация Твери. В нашем городе писатель жил с 19 августа по 19 декабря 1859 года, сразу после сибирской каторги и ссылки в связи с запретом жить в столицах. Проживал Достоевский в номерах гостиницы Гальяни, сейчас ул. Володарского, д34, где и предлагается установить мемориальную доску.

Сообщает ТГД.