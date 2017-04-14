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В Тверской области охотники добыли медведя, зараженного опасным для человека трихинеллезом

14 Апреля 2017 11:27
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Тушу медведя, добытого в Тверской области, для проверки доставили в Сандовскую станцию по борьбе с болезнями животных.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы в убитом звере обнаружен трихинеллез. Государственная инспекция по ветеринарии региона предупреждает об опасности употребления мяса добытых диких животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.

А также напоминает, что мясо животных, зараженное трихинеллами подлежит уничтожению и для употребления в пищу не пригодно. 

Для справки:

Трихинеллез - глистная инвазия человека и животных, вызываемая круглыми червями - нематодами рода трихинелла. Трихинеллез встречается во всех странах, особенно там, где население употребляет в пищу свиное, барсучье и медвежье мясо.

Трихинеллы адаптированы к очень широкому кругу хозяев: паразитируют у 70 видов млекопитающих. Более того, ученые зарегистрировали трихинеллы нового, бескапсульного вида, а также случаи включения паразита в жизненный цикл разных видов птиц.

В России отмечается тенденция более частой зараженности трихинеллезом свиней. Свою жизнеспособность при благоприятных для них условиях, трихинеллы могут сохранять до 20 и более лет.

Источниками трихинеллеза дикие животные (медведь, барсук, кабан). Таким образом, заболевание относится к природно-очаговым заболеваниям. Также немалую роль в распространении трихинеллеза играют и насекомые, которые попадают в организмы животных вместе с растительной пищей.

Заражение человека трихинеллезом происходит при употреблении сырого или прошедшего недостаточную термическую обработку мяса диких животных и свиньи, которое содержит личинки этого гельминта (шашлык, копчености, сосиски, сырокопченая и вареная колбаса). Чистое сало животных не содержит личинки трихинелл, тогда как копченое и соленое сало с мясными прожилками употреблять крайне опасно.

От одного человека другому трихинеллез не передается.

Развитие трихинелл у человека и животных происходит однотипно и включает три фазы: кишечную, миграционную и мышечную.

Симптомы течения трихинеллеза. Тяжесть заболевания трихинеллезом зависит от количества личинок, попавших в организм. Смертельная доза для человека - 5 личинок возбудителя трихинеллеза на 1 кг массы тела больного. Симптоматика заболевания зависит от стадии развития трихинелл в организме человека. Различают 3 стадии трихинеллеза: Стадия 1 (инвазия): развивается через неделю после заражения трихинеллезом, когда половозрелые гельминты активно размножаются. Наблюдается: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, боли в животе и колики.

Стадия 2 (диссеминация): наступает через 10 дней после заражения трихинеллезом, когда трихинеллы проникают через слизистую оболочку тонкого кишечника и мигрируют в поперечно-полосатые мышцы. Для этой стадии характерны: отек лица  особенно век), мышечные боли (прежде всего в руках и ногах), высыпания на коже, зуд, жжение, подъем температуры до 38-40 °С.

В тяжелых случаях трихинеллеза поражаются дыхательная, сердечно-сосудистая, центральная нервная системы.

Стадия 3 (инкапсулирование): наступает в период выздоровления, обычно через неделю после второй стадии трихинеллеза. Но в мышцах человека капсулы оставляют большие эрозии. Личинки трихинелл с током крови разносятся по всему телу и останавливаются в скелетной мускулатуре в определенных группах мышц. Наиболее часто личинки поражают: диафрагму, жевательные, межреберные и дельтовидные мышцы, редко - мышцы глаз.

Каковы последствия трихинеллеза для организма человека?  Трихинеллез дает осложнения на  дыхательные пути, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. При очень тяжелом течении развиваются иммунопатологические реакции, приводящие к диффузно-очаговому миокардиту, пневмонии, менингоэнцефалиту.

В отдельных случаях заболевание трихинеллезом приводит к летальному исходу.

Мясо диких животных и продукты, приготовленные из него (колбасы, копчености), должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. Ветеринарная служба, существующая на крупных животноводческих фермах, проводит ветеринарно-санитарную экспертизу всех туш свиней с обязательной трихинеллоскопией.

Информация Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области.

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Метки: трихинеллез добытый медведь туша медведя глисты
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Комментарии (3)

  • Whois 
    Да практически все медведи заражены этой фигней. 
Практически все дикие животные с гельминтами.
Ничо. Люди едят. А если готовить их в скороварке под давлением, то и пофиг. Ни одна зараза не выдержит. Все лучше колбасы, о некоторых ингредиентах в которой лучше не знать, типа рогов, костей, копыт и кожи.
    14.04.2017 12:32
    0 | 2

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:04
      0 | 0

  • horton 
    А так бы мишка жил со своим трихинеллезом и горя не знал...
    14.04.2017 12:59
    0 | 3
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