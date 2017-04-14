В Твери главврачи больниц будут принимать пациентов строго по средам

В государственных учреждениях здравоохранения Твери будут проходить единые дни приема граждан главными врачами. Планируется, что прием будет вестись по средам с 13:00 до 15:00.

Каждый главный врач, открывая личный прием пациентов, будет выходить в единую базу по видеосвязи, что позволит следить за этим процессом, а также при необходимости решать вопросы с участием представителей Министерства здравоохранения Тверской области.

Ранее дни приема в каждом тверском учреждении здравоохранения проходили согласно индивидуальному графику, лично утвержденному главным врачом.

Первым этапом реализации проекта станут медицинские организации города Твери: городские больницы №№1, 6, 7, 8, клиническая больница скорой медицинской помощи, областная больница, а также детские больница №№1, 2 и 3. На подходе - онкологический диспансер и станция скорой помощи.

В дальнейшем этот опыт планируется распространить в медицинских учреждениях всей области.