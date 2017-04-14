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В Твери главврачи больниц будут принимать пациентов строго по средам

14 Апреля 2017 11:19
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В государственных учреждениях здравоохранения Твери будут проходить единые дни приема граждан главными врачами. Планируется, что прием будет вестись по средам с 13:00 до 15:00.

Каждый главный врач, открывая личный прием пациентов, будет выходить в единую базу по видеосвязи, что позволит следить за этим процессом, а также при необходимости решать вопросы с участием представителей Министерства здравоохранения Тверской области.

Ранее дни приема в каждом тверском учреждении здравоохранения проходили согласно индивидуальному графику, лично утвержденному главным врачом.

Первым этапом реализации проекта станут медицинские организации города Твери: городские больницы №№1, 6, 7, 8, клиническая больница скорой медицинской помощи, областная больница, а также детские больница №№1, 2 и 3. На подходе - онкологический диспансер и станция скорой  помощи.

В дальнейшем этот опыт планируется распространить в медицинских учреждениях всей области.

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Метки: дни приёма граждан дни приёма пациентов тверские больницы приём у главврача
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Комментарии (6)

  • kudimov 
    Думаю главнюки быстро разберутся и придут толпы своих - "мнимых больных" И начнут под камеру петь дифирамбы  лично главврачу, персоналу, клинике, министерству и стране. А недовольные не успеют по времени.
    14.04.2017 11:41
    0 | 4

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:05
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Рассказывали коллеги. Как-то в одну из больничек должен был заехать губер, так главнюк издал распоряжение ( устное ), чтобы "ненадёжных" больных выписать, а оставшимся запретить задавать неудобные вопросы начальству.) Какие нах личные приёмы?
    14.04.2017 11:46
    0 | 6

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    А главврачи об этом знают? А то ведь с 13 до 15 - это ж время обеда. Или по средам у главврачей разгрузочный день?
    14.04.2017 12:25
    0 | 2

  • horton 
    Ой! Представила, как "главный врач, ДОПУСТИМ ЖК, открывая личный прием пациентов, будет выходить в единую базу по видеосвязи, что позволит следить за этим процессом..."
Или я что-то недопоняла...)
    14.04.2017 12:45
    0 | 0

    • bae99 
      Видимо прием будет в кабинете без КГ-2, т.е. в офисе главнюка?
      14.04.2017 12:55
      0 | 0
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