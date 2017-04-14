Фиктивные браки популярны: женщина вышла замуж за иностранца, получив взамен 15 тысяч рублей

4 марта этого года в отделе записи актов гражданского состояния Администрации Конаковского района составлена запись акта о заключении брака между гражданином республики Таджикистан и гражданкой РФ.

Этим браком заинтересовалась прокуратура. Как следует из объяснения женщины, она заключила брак без цели создания семьи, лишь для материальной выгоды. За это она получила денежные средства в размере 15 000 рублей. В свою очередь уроженец Таджикистана получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

По итогам проверки Конаковским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным - фиктивным.