Фиктивные браки популярны: женщина вышла замуж за иностранца, получив взамен 15 тысяч рублей

4 марта этого года в отделе записи актов гражданского состояния Администрации Конаковского района составлена запись акта о заключении брака между гражданином республики Таджикистан и гражданкой РФ.
Этим браком заинтересовалась прокуратура. Как следует из объяснения женщины, она заключила брак без цели создания семьи, лишь для материальной выгоды. За это она получила денежные средства в размере 15 000 рублей. В свою очередь уроженец Таджикистана получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
По итогам проверки Конаковским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным - фиктивным.
Комментарии (15)
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Житель подземелья
14.04.2017 13:05
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protivvsex
14.04.2017 13:09
0
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1
Эго
14.04.2017 13:45
0
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