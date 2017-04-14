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Фиктивные браки популярны: женщина вышла замуж за иностранца, получив взамен 15 тысяч рублей

14 Апреля 2017 11:01
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4 марта этого года в отделе записи актов гражданского состояния Администрации Конаковского района составлена запись акта о заключении брака между гражданином республики Таджикистан и гражданкой РФ.

Этим браком заинтересовалась прокуратура. Как следует из объяснения женщины, она заключила брак без цели создания семьи, лишь для материальной выгоды. За это она получила денежные средства в размере 15 000 рублей. В свою очередь уроженец Таджикистана получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

По итогам проверки Конаковским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным - фиктивным.

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Метки: фиктивный брак брак с иностранцем брак за деньги
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Комментарии (15)

  • Эго 
    Брак по расчету, чо. Напрягает, правда, что высокие договаривающиеся стороны так дешево оценили российское гражданство... 

https://immigrantinvest.com/blog/grazhdanstvo-evrosoyuza-3-osnovnyx-zabluzhdeniya/ :
"Миф 2. Гражданство ЕС можно получить через фиктивный брак.
Сразу отметим: это путь, по которому действует до 60% мошенников, которые предлагают быстро и без проблем стать гражданином Евросоюза. Путь кажется максимально легким: заключаешь брак с иностранцем, проживающим в ЕС, и – вуаля! – автоматически получаешь паспорт ЕС.

Не стоит недооценивать смекалку миграционных служб ЕС, которые ежемесячно сталкиваются с десятками подобных случаев. На самом деле ни в одной из стран ЕС такого закона нет. По крайней мере, фиктивного брака не получится.

К примеру, в Германии супругам придется прожить в стране не менее 3 лет, прежде чем тот из них, кто не имеет гражданства ЕС, сможет претендовать на него. Причем все это время придется вести абсолютно легальную деятельность и тщательнейшим образом скрывать фиктивность брака, маскируясь под идеальную семью. Ведь вы будете под бдительным вниманием государственных служб!

Ваша семья обязана будет соответствовать представлениям об институте семьи, имеющимся у немецкого государства. «Пожить отдельно» даже в течение какого-то времени не получится, иначе можно попасть под подозрение чиновников. Подобные правила действуют и в остальных странах ЕС. Поэтому получить гражданство в ЕС через брак совсем не просто."
    14.04.2017 11:11
    0 | 6

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:05
      0 | 0

  • Pulya 
    А может ента женщина венец безбрачия снимала! А деньге- это второстепенное
    14.04.2017 11:13
    0 | 3

    • horton 
      Ах вот как снимают венец безбрачия, оказывается...)
      14.04.2017 11:14
      0 | 3

      • Pulya 
        тяжела женская доля))
        Прикрепленные изображения:
        14.04.2017 11:27
        0 | 2

  • kudimov 
    Не сильно разбогатела, а паспорт измаран окончательно и бесповоротно, как и репутация. Хотя вряд ли ее это волнует, может ей уже восьмой десяток, тут не сказано....
    14.04.2017 11:15
    0 | 9

  • Leo-L 
    Зачем она призналась то? Сказала бы, что любит его с 5 класса.
    14.04.2017 11:20
    0 | 10

  • pessimist 
    А вот откуда у автора заголовка такая уверенность что суд признает данный брак фиктивны? Может на суде новобрачная действительно расскажет про 5-й класс, а Саид - про планы завести детей и т.п. А 15т.р. окажутся свадебным подарком. И далеко не все иски прокуратуры удовлетворяются судом.
    14.04.2017 11:32
    0 | 7

    • Эго 
      Инсайд )
      14.04.2017 11:38
      0 | 0

  • Dobriy Doctor 
    БИЗНЕСМЕНЫ!!!
    Прикрепленные изображения:
    14.04.2017 11:51
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Придётся Равшану снова жениться,ещё 15тыщ платить.Расходы.
    14.04.2017 12:33
    0 | 2

  • protivvsex 
    Девочки любят победителей.
    14.04.2017 13:04
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    А чо так дешево-то? Или какая страна, столько и гражданство стоит?
    14.04.2017 13:05
    0 | 1

    • protivvsex 
      видимо она нищая.
      14.04.2017 13:09
      0 | 1

      • Эго 
        Причем, они обе...
        14.04.2017 13:45
        0 | 0
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