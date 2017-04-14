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На Пасху в Твери будет холодно и дождливо

На Пасху в Твери будет холодно и дождливо - ТИА
14 Апреля 2017 10:47
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Весна всё же передумала радовать нас теплом и солнышком. Пора вновь доставать тёплые куртки и пальто, потому что в Тверскую область пришло похолодание. Сегодня ночью в некоторых районах даже выпал снег. В предстоящую ночь с пятницы на субботу синоптики обещают понижение температуры до -7 градусов. И далее такая же холодная погода сохранится в течение нескольких дней.

Ночами столбики термометров будут опускаться до -5...-7 градусов, а днём температура воздуха составит всего лишь +1...+6. Кроме того, по прогнозам, обещают небольшие дожди. Начало новой рабочей недели нас также не порадует теплом.

Плохая погода ожидается и на Пасху, 16 апреля: облачность, дождь, +6. 

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Метки: похолодание погода в твери погода на пасху прогноз погоды
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Комментарии (1)

  • GOREZ 
    Весна опять пришла, без лучиков тепла...
    14.04.2017 13:52
    0 | 0
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