На Пасху в Твери будет холодно и дождливо

Весна всё же передумала радовать нас теплом и солнышком. Пора вновь доставать тёплые куртки и пальто, потому что в Тверскую область пришло похолодание. Сегодня ночью в некоторых районах даже выпал снег. В предстоящую ночь с пятницы на субботу синоптики обещают понижение температуры до -7 градусов. И далее такая же холодная погода сохранится в течение нескольких дней.

Ночами столбики термометров будут опускаться до -5...-7 градусов, а днём температура воздуха составит всего лишь +1...+6. Кроме того, по прогнозам, обещают небольшие дожди. Начало новой рабочей недели нас также не порадует теплом.

Плохая погода ожидается и на Пасху, 16 апреля: облачность, дождь, +6.