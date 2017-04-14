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В Твери начала работать Пасхальная ярмарка

14 Апреля 2017 10:19
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На Тверской площади жители города могут приобрести куличи, сувениры и подарки с Пасхальной символикой и различные изделия ручной работы.

С начала года на Тверской площади регулярно проводятся ярмарки, приуроченные к тому или иному событию. В соответствии с выбранной темой подбирается и ассортимент. С 13 апреля до конца следующей недели работать будет пасхальная ярмарка, на которой можно будет купить различные сувениры с праздничной символикой. Например, изделия из натурального льна, среди которых есть изготовленные вручную салфетки. Также на ярмарке есть сувениры ручной работы, искусственные цветы, мёд, выпечка и, конечно, куличи.

Пасхальная ярмарка будет работать каждый день с 10 до 19 часов до 23 апреля. Причём непосредственно на саму Пасху, 16 апреля, здесь запланирована праздничная программа.

– Концертная программа и мастер-классы у нас будут проводиться с 11 часов. Посетители смогут попробовать себя в кузнечном деле, смастерить букеты из конфет. Мы старались сделать интересное мероприятие для горожан, надеемся посетители это оценят, – пояснили в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации Твери.

Помимо ярмарки в столице Верхневолжья работают порядка 50 торговых точек во всех районах города, сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: пасхальная ярмарка куличи пасха
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Комментарии (1)

  • jazz-y 
    Открыл Википедию:

"В прошлом ярмарки обычно располагались в хорошо защищённых местах (у замков или монастырей), на пересечении торговых путей, во время церковных праздников. Право на их проведение давал король, граф или другое высокопоставленное лицо. "

Закрыл Википедию.
    14.04.2017 10:29
    0 | 1
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