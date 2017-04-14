tvernews.ru
14 апреля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на набережной столкнулись 4 автомобиля

В Твери на набережной столкнулись 4 автомобиля - ТИА
14 Апреля 2017 09:42
Автор:

13 апреля, в 17.30 на набережной Афанасия Никитина в Твери (напротив дома 48) трезвый 58-летний водитель «Форд Фокус» двигался по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево он не предоставил преимущество в движении «Ладе Гранта» под управлением трезвого 29-летнего водителя. После столкновения от удара «Ладу» отбросило на припаркованный «Фольксваген Тигуан», после чего последний тюкнул припаркованный «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир «Лады»: он находился на правом переднем сидении, был пристёгнут ремнём безопасности. С травмами его доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери происшествие в твери столкнулись 4 автомобиля набережная афанасия никитина
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • russs 
    Трезвые водители кошмарят город!
    14.04.2017 09:54
    0 | 2

  • Инокентий 
    ...последний тюкнул припаркованный «Мерседес Бенц» ...
"Тюкнул" - это так в сводке ГИБДД написано?
    14.04.2017 09:59
    2 | 3

    • NPC 
      Это еще исправленная версия. Там два других варианта зачеркнуто, потому что цензура.
      14.04.2017 10:19
      0 | 1

  • bublik 
    фокусник однако.)))
    14.04.2017 10:30
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
43

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100