В Твери на набережной столкнулись 4 автомобиля

13 апреля, в 17.30 на набережной Афанасия Никитина в Твери (напротив дома 48) трезвый 58-летний водитель «Форд Фокус» двигался по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево он не предоставил преимущество в движении «Ладе Гранта» под управлением трезвого 29-летнего водителя. После столкновения от удара «Ладу» отбросило на припаркованный «Фольксваген Тигуан», после чего последний тюкнул припаркованный «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир «Лады»: он находился на правом переднем сидении, был пристёгнут ремнём безопасности. С травмами его доставили в больницу скорой медицинской помощи.