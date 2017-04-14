Чтобы доказать криминальный характер смерти молодой женщины, потребовалась эксгумация тела

Московский районный суд Твери начал рассмотрение уголовного дела об убийстве, которое было возбуждено по инициативе прокуратуры Тверской области.

Как сообщает ведомство, 9 января 2015 года было зарегистрировано сообщение о смерти молодой женщины, чей труп был обнаружен в ходе тушения пожара в квартире дома по ул. Озерная. По результатам доследственной проверки следственным органом неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Мотивом невозбуждения уголовного дела являлись выводы эксперта о причинах смерти в результате отравления продуктами горения. В связи с чем органом расследования сделаны выводы о смерти гражданки в результате курения в состоянии опьянения на кровати с последующим ее возгоранием в момент сна с непотушенной сигаретой.

Вместе с тем, изучение в прокуратуре района материалов доследственной проверки показало, что акт вскрытия трупа, выводы эксперта, круг общения потерпевшей, обстоятельства ее смерти давали основание для сомнений в объективности выводов о некриминальном характере ее смерти. Незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись с указанием на необходимость устранения имеющихся противоречий, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. - В связи с этим была проведена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, указавшая на необъективность выводов предыдущих экспертов и констатировавшая наступление смерти в результате заболевания сердца.

Тем не менее, прокуратурой района поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Так как в результате проведенной эксгумации трупа и повторной комплексной судебно-медицинской экспертизой установлен криминальный характер смерти потерпевшей. Девушка умерла от механической асфиксии.

Выяснилось, что 9 января 2015 года мужчина поссорился со своей знакомой и задушил ее руками.

Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег постельное белье и матрас кровати, на которой находилось тело потерпевшей, и покинул место преступления.