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Чтобы доказать криминальный характер смерти молодой женщины, потребовалась эксгумация тела

14 Апреля 2017 09:46
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Московский районный суд Твери начал рассмотрение уголовного дела об убийстве, которое было возбуждено по инициативе прокуратуры Тверской области.

Как сообщает ведомство, 9 января 2015 года было зарегистрировано сообщение о смерти молодой женщины, чей труп был обнаружен в ходе тушения пожара в квартире дома по ул. Озерная. По результатам доследственной проверки следственным органом неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Мотивом невозбуждения уголовного дела являлись выводы эксперта о причинах смерти в результате отравления продуктами горения. В связи с чем органом расследования сделаны выводы о смерти гражданки в результате курения в состоянии опьянения на кровати с последующим ее возгоранием в момент сна с непотушенной сигаретой.

Вместе с тем, изучение в прокуратуре района материалов доследственной проверки показало, что акт вскрытия трупа, выводы эксперта, круг общения потерпевшей, обстоятельства ее смерти давали основание для сомнений в объективности выводов о некриминальном характере ее смерти. Незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись с указанием на необходимость устранения имеющихся противоречий, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. - В связи с этим была проведена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, указавшая на необъективность выводов предыдущих экспертов и констатировавшая наступление смерти в результате заболевания сердца.

Тем не менее, прокуратурой района поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».  Так как в результате проведенной эксгумации трупа и повторной комплексной судебно-медицинской экспертизой установлен криминальный характер смерти потерпевшей. Девушка умерла от  механической асфиксии.

Выяснилось, что 9 января 2015 года мужчина поссорился со своей знакомой и задушил ее руками.

Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег постельное белье и матрас кровати, на которой находилось тело потерпевшей, и покинул место преступления.

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Метки: убийство в твери убийство на озерной эксгумация эксгумация в твери
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Комментарии (1)

  • russs 
    Задушить негодяя, а потом - сжечь.
    14.04.2017 09:50
    0 | 1
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