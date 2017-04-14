В Тверской области треть населения - пенсионеры

В Тверской области проживают 436 187 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 377 422 человека, по инвалидности – 18 692, по случаю потери кормильца — 12 951.

Средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области составляет 13 230 рублей, по инвалидности – 7 782 рубля, по случаю потери кормильца – 8 296 рублей.

Есть и те, кто получает по две пенсии. Средний размер назначенной двойной пенсии у граждан с инвалидностью из-за военной травмы составляет 30 617 рублей, у участников Великой Отечественной войны – 32 328 рублей, у вдов погибших военнослужащих – 25 350 рублей, у родителей погибших военнослужащих – 22 591 рубль.

Средний размер социальной пенсии в регионе равен 7 981 рублю.

Ежемесячно расходы Отделения ПФР по Тверской области на выплату пенсий, пособий и социальных выплат составляют 5,8 миллиарда рублей.

Всего в Тверской области, по данным на 1 января 2017 года, проживает более 1 297 000 человек.