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В Тверской области треть населения - пенсионеры

14 Апреля 2017 09:28
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В Тверской области проживают 436 187 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 377 422 человека, по инвалидности – 18 692, по случаю потери кормильца — 12 951.

Средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области составляет 13 230 рублей, по инвалидности – 7 782 рубля, по случаю потери кормильца – 8 296 рублей.

Есть и те, кто получает по две пенсии. Средний размер назначенной двойной пенсии у граждан с инвалидностью из-за военной травмы составляет 30 617 рублей, у участников Великой Отечественной войны – 32 328 рублей, у вдов погибших военнослужащих – 25 350 рублей, у родителей погибших военнослужащих – 22 591 рубль.

Средний размер социальной пенсии в регионе равен 7 981 рублю.

Ежемесячно расходы Отделения ПФР по Тверской области на выплату пенсий, пособий и социальных выплат составляют 5,8 миллиарда рублей.

Всего в Тверской области, по данным на 1 января 2017 года, проживает более 1 297 000 человек.

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Метки: пенсионеры пенсионеры в тверской области статистика пенсии
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Комментарии (4)

  • russs 
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    14.04.2017 09:35
    1 | 5

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    В Тверской области проживают 436 187 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 377 422 человека, по инвалидности – 18 692, по случаю потери кормильца — 12 951.
436 187 - (377 422+18 692+12 951)= и где еще 27122 пенсионера забыли?
    14.04.2017 09:55
    0 | 0

    • Эго 
      27122 говорите? А сотрудники ПФ? ))
      14.04.2017 10:11
      0 | 0

    • vo-vam 
      Остальные значит военные, правоохранительные и т.п. (кто по выслуге уходит на пенсию) пенсионеры.
      14.04.2017 10:13
      0 | 1
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