В Твери пьяный мужчина напал с напильником на участкового

В Твери на 33-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). 10 апреля текущего года участковый Московского отдела полиции пришёл к подозреваемому, проживающему в одном из домов по 2-му Линейному проезду Твери, чтобы опросить его по материалу проверки. Мужчина был пьян и, недовольный появлением полицейского, напал на него: дебошир попытался ударить участкового по голове сначала металлическим предметом, похожим на напильник, затем металлическим газовым ключом. Однако полицейский увернулся от ударов.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, и подозреваемого арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.