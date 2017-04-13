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Зубцов станет вторым Городом воинской доблести в Тверской области

13 Апреля 2017 21:48
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13 апреля на заседании Тверского областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрено ходатайство о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести», сообщает пресс-служба правительства Тверской области. С таким предложением выступили жители города, района, ветераны Великой Отечественной войны, молодежные объединения.

По словам губернатора, Зубцов сможет встретить День Победы 2017 года уже в статусе города воинской доблести. Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На территории района ведутся поисковые работы. На протяжении 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти.

Члены оргкомитета единогласно поддержали предложение о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести». Пакет документов будет передан в Законодательное Собрание региона, которое примет окончательное решение.

«Этот статус даст новый импульс в деле патриотического и гражданского воспитания не только молодежи, но и всего населения», – отметила председатель зубцовской ветеранской общественной организации Ираида Вайдер. Таким образом, Зубцов станет вторым городом воинской доблести в Тверской области. Ранее по предложению ветеранов и жителей Бельского района, при поддержке оргкомитета «Победа» такой статус присвоен Белому.

Региональное звание «Город воинской доблести» учреждено в Тверской области в августе прошлого года. Оно присваивается населенным пунктам региона, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стойкость и героизм. В городах воинской доблести будут установлены стелы, ведется разработка эскиза памятного знака.

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Метки: город воинской доблести зубцов правительство тверской области тверской областной оргкомитет победа
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Комментарии (1)

  • antiER 
    То звание город воинской славы всем подряд стали присваивать (тем самым понизив этот статус), а теперь это непонятное звание... да в Калининской области весь юго-запад герой. А где не было боев (например Бологое) разве не герои.
    13.04.2017 22:52
    1 | 0
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