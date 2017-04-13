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15 и 16 апреля детей и взрослых приглашают на открытые тренировки по воркауту

13 Апреля 2017 20:56
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15 и 16 апреля сообщество "Воркаут-Тверь" проводит открытые тренировки для детишек и их родителей на уличных площадках Твери. В программе, помимо непосредственно тренировки, показательное выступление спортсменов.

Всех желающих ждут:

15 апреля в 16:00 на воркаут-зоне возле ДС "Юность" (Петербургское шоссе, 95);

16 апреля - возле МОУ СОШ №40 (ул. Паши Савельевой, 4).

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Метки: воркаут в твери открытый урок по воркауту воркаут-тверь
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    А в это время...Слухи-с)
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    13.04.2017 21:35
    0 | 1

    • horton 
      Больше всего в Вашем "слухе" поразительна фраза "Вывод – молодым «профессиональным патриотам» нужно быть осторожнее"...
Может это техническая ошибка? -  "Вывод – молодым «профессиональным патриотам» нужно быть  ̶о̶с̶т̶о̶р̶о̶ж̶н̶е̶е̶.  ЧЕСТНЫМИ!"
      13.04.2017 21:44
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        А фраза "профессиональный патриот" Вас не удивила?)
        13.04.2017 21:46
        0 | 0

        • horton 
          Ну она же в кавычках ))
          13.04.2017 22:05
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Хм...И тут тоже кавычки.
            Прикрепленные изображения:
            13.04.2017 22:11
            0 | 1

      • superdimasmirnov 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        13.04.2017 22:38
        0 | 0
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