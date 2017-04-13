15 и 16 апреля детей и взрослых приглашают на открытые тренировки по воркауту

15 и 16 апреля сообщество "Воркаут-Тверь" проводит открытые тренировки для детишек и их родителей на уличных площадках Твери. В программе, помимо непосредственно тренировки, показательное выступление спортсменов.

Всех желающих ждут:

15 апреля в 16:00 на воркаут-зоне возле ДС "Юность" (Петербургское шоссе, 95);

16 апреля - возле МОУ СОШ №40 (ул. Паши Савельевой, 4).