15 и 16 апреля детей и взрослых приглашают на открытые тренировки по воркауту

15 и 16 апреля сообщество "Воркаут-Тверь" проводит открытые тренировки для детишек и их родителей на уличных площадках Твери. В программе, помимо непосредственно тренировки, показательное выступление спортсменов.
Всех желающих ждут:
15 апреля в 16:00 на воркаут-зоне возле ДС "Юность" (Петербургское шоссе, 95);
16 апреля - возле МОУ СОШ №40 (ул. Паши Савельевой, 4).
Комментарии (6)
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Dobry кrtek
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13.04.2017 21:35
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horton
13.04.2017 21:44
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Dobry кrtek
13.04.2017 21:46
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horton
13.04.2017 22:05
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Dobry кrtek
Прикрепленные изображения:
13.04.2017 22:11
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1
superdimasmirnov
13.04.2017 22:38
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