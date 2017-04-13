В Тверской области пройдёт акция "Георгиевская ленточка"

С 24 апреля по 9 мая в Тверской области пройдёт ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В эти дни тысячи «Волонтеров Победы» со всех уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать об их правильном использовании.

Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

К акции можно присоединиться в качестве волонтёра. Регистрация добровольцев - по ссылке.