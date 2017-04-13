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В Тверской области пройдёт акция "Георгиевская ленточка"

13 Апреля 2017 20:31
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С 24 апреля по 9 мая в Тверской области пройдёт ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В эти дни тысячи «Волонтеров Победы» со всех уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать об их правильном использовании.

Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

К акции можно присоединиться в качестве волонтёра. Регистрация добровольцев - по ссылке.

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Метки: георгиевская ленточка день победы в тверской области день победы 2017
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Опять всё за.рут, испоганят, изгадят...Традиционно примажутся мгерыши с фотаатчотами-прабешками и т.п. Тьфу!
    Прикрепленные изображения:
    13.04.2017 20:49
    0 | 10

    • horton 
      А вот из сегодняшней НН про убитую дорогу...
      Прикрепленные изображения:
      13.04.2017 21:03
      0 | 3

      • superdimasmirnov 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        13.04.2017 22:38
        0 | 0

  • god007 
    Герой Новоросии Моторола пал, спасая мир от фашизма.
    13.04.2017 20:55
    2 | 1

  • BEKTOP 
    Даже Победу уже украли/прихватизировали.
Да не было такого символа в Советской Армии! 
Георгиевская ленточка и нынешний триколор- это были символы РОА(Российской Освободительной Армии) генерала А.А.Власова. 
Но штука в том, что они в ту войну стояли  на стороне фашистов. Вот у них Георгиевская ленточка и власовский триколор были официальными символами. А в Советской армии - нет.
Только не надо мне рассказывать про то, что георгиевская ленточка была на колодках Орденов Славы. 
Потому что орденская лента и официальная символика - вещи разные. 
На колодках разных орденов и медалей много было всяких лент .
Как пошутил Александр Невзоров, если бы кто из погибших Советских Воинов переместился бы в наши дни на праздник 9 мая, то увидев повсюду власовские триколоры и герогиевские ленточки вместо красных флагов, он бы подумал , что мы проиграли.

Во-вторых, Победу одержали НАРОДЫ СССР. А не одна Россия. А Георгиевская лента - это сугубо российский символ, и только. А воевали все. И я отнюдь не уверен, что будучи в одиночестве, Россия не то, чтобы победила, а что вообще не легла бы сразу под Гитлера без малейшего сопротивления. Наверное, Сталин 270-й приказ не с бодуна писал. Даже Верховный Главнокомандующий, без железной воли которого , по-моему мнению, войну бы мы не выиграли, этнически не имел отношения к РФ. С какой же стати тогда РФ присваивает Победе свои символы и отодвигает на задний план официальную символику страны - победителя,- СССР. давайте верхнем Победе ещё настоящие символы.
Не нравится Советская символика? На здоровье! Но только тогда - руки прочь от Победы,не примазывайтесь.
Празднуйте свои победы.
    13.04.2017 21:25
    1 | 2

    • BEKTOP 
      Ради справедливости , надо отметить, что не только отечественные клептократы прихватизировали Победу в своих корыстных целях. У новоизбранного Президента США Д.Трампа то же существует своя точка зрения на то, кто же все-таки победил фашизм ,  недавно он сделал публичное заявление о том, что 

" НАТО – это альянс, который в двух мировых войнах низверг фашизм."

То есть -  НАТО,  причем дважды.Ещё и в  Первой мировой. И - тоже над фашизмом.

http://1smiru.ru/politolog-tramp-zaputalsya-v-svoix-rassuzhdeniyax/
      13.04.2017 21:43
      1 | 0

    • BEKTOP 
      Ещё напрягает, когда пытаясь оправдать Георгиевскую ленточку как символ Победы в 45-Ом, говорят, мол:
-воевали не за СССР, воевали за Россию.
А теперь подумайте немного сами.
Кого на любой войне воюет всегда больше? И кого погибает больше?
Правильно, солдаты. 
А в каком возрасте призывают в армию?
Да, в 41-м брали разные возраста, но ведь по-любому начинали с 18-20 летних.
А теперь сопоставьте: 17-год Революция, 22-й образование СССР. Начало войны -41-й. Так выходит, что  в первую очередь призывали поколение, родившееся и выросшее уже в СССР, учившиеся в Советских школах , рабфаках и ВУЗах, побывавших в пионерах и комсомольцах, воспитанных уже на Советских книгах...
Так какого .....теперь заявляют, что они воевали и умирали за какую-то там  Россию, а не за СССР? 
Тем, кто мог помнить Россию(в смысле Росимперию) к началу войны было уже за 30. Да и не факт, что люди более старшего возраста все как один тоже воевали "за Россию, а не за СССР" .   Неужели курсанты ОСОАВИАХИМа,  выпускники Советских военных училищ, шли воевать не за Советскую  Родину, а за Россию?Наверное, Сталин, высшие командиры и комиссары все ж таки больше воевали за СССР.
А вот А.А.Власов- это да, вот он вписался за Россию. Но только вот Победителем в той войне не стал.
Лучше уж тогда говорите просто что просто  воевали за свою землю, но только Россию сюда не надо приплетать.
      13.04.2017 22:40
      0 | 0
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