В Тверской области пройдёт акция "Георгиевская ленточка"

С 24 апреля по 9 мая в Тверской области пройдёт ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В эти дни тысячи «Волонтеров Победы» со всех уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать об их правильном использовании.
Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.
К акции можно присоединиться в качестве волонтёра. Регистрация добровольцев - по ссылке.
Комментарии (7)
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