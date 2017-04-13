В Фировский район закроют путь большегрузам

С 15 апреля в Фировском районе продлено временное ограничение движения грузового транспорта, сообщает пресс-служба Территориального дорожного фонда Тверской области.

В соответствии с решением комиссии по БДД с 15 апреля по 3 мая 2017 года будет ограничено движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 8 тонн по автодорогам регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов за исключением подъезда к деревне Горшково.