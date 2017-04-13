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В Фировский район закроют путь большегрузам

13 Апреля 2017 19:48
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С 15 апреля в Фировском районе продлено временное ограничение движения грузового транспорта, сообщает пресс-служба Территориального дорожного фонда Тверской области.

В соответствии с решением комиссии по БДД с 15 апреля по 3 мая 2017 года будет ограничено движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 8 тонн по автодорогам регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов за исключением подъезда к деревне Горшково.

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Метки: ограничение движения большегрузов фировский район дорожный фонд тверской области
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Комментарии (3)

  • russs 
    Почему только в фировском? А Тверь чем хуже фировчан?
    13.04.2017 20:05
    0 | 0

    • antiER 
      Меня больше заинтересовало что такое в деревне Горшково) На месте ЦРУ я бы ...
      13.04.2017 20:14
      0 | 2

    • superdimasmirnov 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      13.04.2017 22:38
      0 | 0
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