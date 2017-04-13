В Фировский район закроют путь большегрузам

С 15 апреля в Фировском районе продлено временное ограничение движения грузового транспорта, сообщает пресс-служба Территориального дорожного фонда Тверской области.
В соответствии с решением комиссии по БДД с 15 апреля по 3 мая 2017 года будет ограничено движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 8 тонн по автодорогам регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов за исключением подъезда к деревне Горшково.
Комментарии (3)
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russs
13.04.2017 20:05
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antiER
13.04.2017 20:14
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superdimasmirnov
13.04.2017 22:38
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