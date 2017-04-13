Чиновникам и депутатам не стали запрещать отправлять детей учиться за рубежом

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам отклонить законопроект, запрещающий несовершеннолетним детям госслужащих и депутатов учиться за границей, сообщает РБК. Проект закона внёс коммунист Валерий Рашкин, против него выступили члены "Единой России".

Инициатива не соответствует ни Конституции, ни базовым положениям Семейного кодекса, а также грубо нарушает права человека, - заявили коллеги по комитету. Ранее правительство также не поддержало законопроект Рашкина.

Это уже не первый законопроект депутата КПРФ, который не нашёл отклика в душах депутатов. В январе Рашкин предложил запретить чиновникам и депутатам иметь за рубежом недвижимость, но в Думе посчитали, что действующих норм закона "О противодействии коррупции" вполне достаточно.