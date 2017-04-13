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Чиновникам и депутатам не стали запрещать отправлять детей учиться за рубежом

13 Апреля 2017 19:04
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Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам отклонить законопроект, запрещающий несовершеннолетним детям госслужащих и депутатов учиться за границей, сообщает РБК. Проект закона внёс коммунист Валерий Рашкин, против него выступили члены "Единой России".

Инициатива не соответствует ни Конституции, ни базовым положениям Семейного кодекса, а также грубо нарушает права человека, - заявили коллеги по комитету. Ранее правительство также не поддержало законопроект Рашкина.

Это уже не первый законопроект депутата КПРФ, который не нашёл отклика в душах депутатов. В январе Рашкин предложил запретить чиновникам и депутатам иметь за рубежом недвижимость, но в Думе посчитали, что действующих норм закона "О противодействии коррупции" вполне достаточно.

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Метки: депутаты государственной думы госдума РФ комитет по безопасности и противодействию коррупции
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Комментарии (17)

  • Dobry кrtek 
    Ясен пень. Имеет место откровенное пренебрежение едросами отечественным образованием. Отечественное-для бедноты, зарубежное-для елит. )
    13.04.2017 19:30
    0 | 12

    • Zorkiy 
      Я бы так сходу не утверждал, что для бедноты. Вот чувак после "Бауманки" в Германии инженером трудоустроился   http://engineerandreev.livejournal.com/
      Прикрепленные изображения:
      13.04.2017 20:11
      0 | 1

      • arcadi007 
        Что-то мне подсказывает что в Бауманке цены соизмеримы с обучением за бугром.
        13.04.2017 20:41
        0 | 1

      • superdimasmirnov 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        13.04.2017 22:38
        0 | 0

  • bublik 
    просто они боятся, что их отпрыски ЕГЭ завалят, ими-же и придуманный.)))))
    13.04.2017 19:40
    0 | 10

  • hell 
    У нас  давно стратегия учить на дебилов, потому как не хватает тупой рабсилы... да и тупое стадо проще пасти...
    13.04.2017 19:41
    1 | 6

  • russs 
    Это всё, что нужно знать о современных "коммунистах".
    13.04.2017 19:45
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Дворяне, чо. Точней- дворняжки. Женского полу.
    13.04.2017 19:45
    0 | 4

  • kudimov 
    А где же патриотизм самих то депутатов и чиновников? То рубахи на груди в клочья рвут от любви ко всему отечественному, а тут вдруг своих кровинушек хотят отправить учиться в заморские страны.
Аполитично рассуждаютЬ....
    13.04.2017 20:30
    0 | 8

    • Dobry кrtek 
      "Лечиться" можно заменить на "учиться".)
      Прикрепленные изображения:
      13.04.2017 20:33
      0 | 9

      • kudimov 
        Из крохотных мгновений соткан дождь, 
Течёт с небес вода обыкновенная, 
В России хорошо, но ты все ждёшь, 
Что б в Гарвард поступить в одно мгновение....
        13.04.2017 21:02
        0 | 5

        • Dobry кrtek 
          Оксфорд мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией
Оксфорд мой, Оксфорд ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы...
          13.04.2017 21:09
          0 | 4

          • kudimov 
            Рядом, рядом —
Радость и беда.
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Гарвард, Кембридж, Оксфорд —
Да! Да! Да!
МГУ и прочим —
Нет! Нет! Нет!
            13.04.2017 21:45
            0 | 3

            • Dobry кrtek 
              Подошёл сынок к отцу
И спросила кроха;
Папа, Оксфорд хорошо?
Да, сынок, неплохо!
              13.04.2017 21:53
              0 | 3

      • BEKTOP 
        ничего не нужно заменять, жизненно важно и то ,и другое, а потому должно  быть на высоком уровне качества. Очень хорошо, что хотя бы наши госслужащие и депутаты понимают эти вещи.
        13.04.2017 23:36
        0 | 0

  • aldan 
    Не народ страны оплот,
А элита — вор и жмот.
Ей достался коммунизм,
А рабам патриотизм
    13.04.2017 23:06
    0 | 1

  • BEKTOP 
    Ну и правильно, что не приняли этот закон. Потому что если бы его приняли, то Запад в ответ мог бы принять закон, запрещающий детям госслужащих и депутатов стран Евросоюза и США приезжать учиться  и лечиться в РФ. В результате наши вузы и клиники могли бы недосчитаться многих к студентов  и пациентов, и  нас бы  стали меньше уважать.
    13.04.2017 23:26
    0 | 0
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