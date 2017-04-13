В Тверской области священники вместе с психологами будут проводить предабортные консультации женщин

10 апреля министр здравоохранения Тверской области Роман Курынин и митрополит Тверской и Кашинский Виктор подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Важное направление совместной работы – просветительская работа по сохранению репродуктивного здоровья, привлечение внимания общественности к проблеме абортов, формирование ответственного репродуктивного поведения и духовно-нравственных основ, особенно в среде подростков и молодежи. Минздрав Тверской области и Епархия предусмотрели большую просветительскую работу, в том числе предабортные консультации психологов и священнослужителей в женских консультациях.

Документ закрепит совместную работу медиков и священнослужителей в вопросах реализации программ профилактики алкогольной и наркозависимости, реабилитации и медико-социальной помощи инвалидам и пациентам пожилого возраста, нуждающимся в уходе и медицинском сопровождении. Также священнослужители будут оказывать медикам помощь в уходе за паллиативными больными в отделениях, которые с 2016 года появились в Тверской области.