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В Тверской области священники вместе с психологами будут проводить предабортные консультации женщин

13 Апреля 2017 18:32
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10 апреля министр здравоохранения Тверской области Роман Курынин и митрополит Тверской и Кашинский Виктор подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Важное направление совместной работы – просветительская работа по сохранению репродуктивного здоровья, привлечение внимания общественности к проблеме абортов, формирование ответственного репродуктивного поведения и духовно-нравственных основ, особенно в среде подростков и молодежи. Минздрав Тверской области и Епархия предусмотрели большую просветительскую работу, в том числе предабортные консультации психологов и священнослужителей в женских консультациях.

Документ закрепит совместную работу медиков и священнослужителей в вопросах реализации программ профилактики алкогольной и наркозависимости, реабилитации и медико-социальной помощи инвалидам и пациентам пожилого возраста, нуждающимся в уходе и медицинском сопровождении. Также священнослужители будут оказывать медикам помощь в уходе за паллиативными больными в отделениях, которые с 2016 года появились в Тверской области.

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Метки: тверская и кашинская епархия предабортное консультирование женские консультации в тверской области министерство здравоохранения тверской области
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