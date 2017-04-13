Тверская область получит дополнительно около 55 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

Около 55 млн рублей из федерального бюджета направят дополнительно в 2017 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Тверской области. Распределение средств обсудили на заседании регионального правительства

Большая часть бюджетных ассигнований — 40,9 млн рублей — предназначена на предоставление краткосрочных займов субъектам малого и среднего бизнеса в рамках деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Глава региона считает, что помощь фонда должна быть доступна не только предпринимателям из Твери, но и из других муниципальных образований.

- Наша задача — развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места, — обозначил Игорь Руденя.

3,8 млн рублей направят на создание и развитие Тверского областного центра поддержки предпринимательства. Ещё 6,9 млн рублей — на развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса, который содействует продвижению продукции тверских производителей на рынки других регионов и зарубежья.

На стимулирование молодёжного предпринимательства в Тверской области дополнительно заложено 3 млн рублей. Средства обеспечат реализацию программы «Ты – предприниматель», в рамках которой молодые люди в возрасте до 30 лет могут получить гранты до полумиллиона рублей на открытие своего дела, пройти профильное обучение.

300 тыс. рублей федеральной поддержки будет направлено на обучение специалистов по президентской программе подготовки управленческих кадров.

В целом, с учётом регионального софинансирования, объём государственной поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области в 2017 году составит более 80 млн рублей, сообщает правительство Тверской области