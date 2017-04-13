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В Тверской области автомобиль врезался в дикое животное и с места происшествия скрылся

13 Апреля 2017 16:13
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11 апреля водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по автодороге Зубцов – Крупцово – Тверь - Ржев  и на 16 км не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую конкретным погодным условиям, в результате чего совершил наезд на дикое животное (ред. какое именно не уточняется). После этого водитель с места ДТП скрылся. По информации ГИБДД, водитель лишен прав управления ТС.

В Ржевском районе в деревне Кокошкино водитель  автомобиля ВАЗ-2102 18-летний водитель не справился с управлением  и врезался в забор. По информации ОГИБДД МО МВД России "Ржевский", пострадавших в ДТП нет. Водитель был трезвым.

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Метки: дтп в тверской области врезался в дикое животное врезался в забор
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Комментарии (11)

  • Leo-L 
    Заголовок надо дописать - ".... но дикое животное успело запомнить его номер и сообщить в ГИБДД"
    13.04.2017 16:19
    0 | 11

  • uabumoderoff 
    Рискну предположить,что дикое животное -трудовой мигрант.
    13.04.2017 16:31
    1 | 0

  • evgen69 
    кто в данном случае виноват ? дикое животное или всё таки водитель ?
    13.04.2017 16:56
    0 | 1

    • mastak113 
      А кто побежал, тот и виноват..
      13.04.2017 16:58
      0 | 1

      • evgen69 
        в любом случае животное должно дать показания что водитель ехал а не стоял на месте
        13.04.2017 17:21
        0 | 4

  • kudimov 
    "...ехал по автодороге Зубцов – Крупцово – Тверь - Ржев"
В странном порядке идут населенные пункты. Это круговерть немыслимая.
    13.04.2017 17:30
    0 | 3

    • horton 
      Можа догонял дикое животное? Никак догнать не мог? )
      13.04.2017 17:35
      0 | 1

  • horton 
    Наверное, 18-летний водитель первый раз ехал...
    13.04.2017 17:36
    0 | 0

  • Бертран 
    У таза колесо отвалилось еще до встречи с забором, а ведь они и на федеральные дороги выезжают. 
Истину говорят: думай за дурака.
    13.04.2017 18:20
    0 | 0

    • tourist 
      Отвалилось из-за ямы на дороге, отремонтированной ЕР.
      13.04.2017 18:24
      0 | 0

  • tourist 
    А как установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость движения? Животное что-ли дало показания?
    13.04.2017 18:25
    0 | 0
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