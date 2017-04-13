В Тверской области автомобиль врезался в дикое животное и с места происшествия скрылся

11 апреля водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по автодороге Зубцов – Крупцово – Тверь - Ржев и на 16 км не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую конкретным погодным условиям, в результате чего совершил наезд на дикое животное (ред. какое именно не уточняется). После этого водитель с места ДТП скрылся. По информации ГИБДД, водитель лишен прав управления ТС.

В Ржевском районе в деревне Кокошкино водитель автомобиля ВАЗ-2102 18-летний водитель не справился с управлением и врезался в забор. По информации ОГИБДД МО МВД России "Ржевский", пострадавших в ДТП нет. Водитель был трезвым.