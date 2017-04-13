В Твери у женщины в маршрутке украли кошелек

Выяснилось, что потерпевшая хранила ПИН-коды от банковских карт в кошельке вместе с картами и деньгами.
Сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая, ранее судимая 35-летняя жительница города Великий Новгород.
Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Комментарии (1)
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Professor
13.04.2017 17:33
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