В Твери у женщины в маршрутке украли кошелек

Выяснилось, что потерпевшая хранила ПИН-коды от банковских карт в кошельке вместе с картами и деньгами. Сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая, ранее судимая 35-летняя жительница города Великий Новгород. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полицию поступило заявление от 52-летней жительницы Твери, она рассказала, что во время поездки в маршрутном такси у нее укралии кошелек с деньгами и банковскими картами, а через некоторое время с карты неизвестные сняли около 10 000 рублей.