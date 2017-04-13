Под Тверью при строительстве тоннеля нашли обломки авиационной немецкой бомбы

13 апреля на месте строительства тоннеля под железной дорогой в Чуприяновке были обнаружены металлические обломки. Все строительные работы были тут же приостановлены, к месту вызваны спецслужбы. Изначально появилась информация, что эти останки не что иное, а немецкий самолет времен ВОВ.

Как рассказал ТИА Сергей Титков, руководитель ВПЦ «Подвиг», то, что нашли сегодня – это обломки авиационной фугасной немецкой бомбы.

- Логично предположить раз это боеприпас, то там должен быть и немецкий самолет, который разбился где-то недалеко от места строительства тоннеля. Дело в том, что и в военные годы Чуприяновка была железнодорожной станцией, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, поэтому ее усиленно бомбили немцы.

Причины было две. Первая – вывести станцию из строя. А вторая в том, что в Чуприяновке были сосредоточены танки 21-ой танковой дивизии, которая освобождала оккупированный Калинин.

Вполне возможно, что в скором времени в этом месте поисковики поднимут немецкий самолет.