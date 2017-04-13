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Под Тверью при строительстве тоннеля нашли обломки авиационной немецкой бомбы

Под Тверью при строительстве тоннеля нашли обломки авиационной немецкой бомбы - ТИА
13 Апреля 2017 15:03
Автор:
Фотограф: УМЧС России по Тверской области

13 апреля на месте строительства тоннеля под железной дорогой в Чуприяновке были обнаружены металлические обломки. Все строительные работы были тут же приостановлены, к месту вызваны спецслужбы. Изначально появилась информация, что эти останки не что иное, а немецкий самолет времен ВОВ.

Как рассказал ТИА Сергей Титков, руководитель ВПЦ «Подвиг», то, что нашли сегодня – это обломки авиационной фугасной немецкой бомбы.

- Логично предположить раз это боеприпас, то там должен быть и немецкий самолет, который разбился где-то недалеко от места строительства тоннеля. Дело в том, что и в военные годы Чуприяновка была железнодорожной станцией, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, поэтому ее усиленно бомбили немцы.

Причины было две. Первая – вывести станцию из строя. А вторая в том, что в Чуприяновке были сосредоточены танки 21-ой танковой дивизии, которая освобождала оккупированный Калинин.

Вполне возможно, что в скором времени в этом месте поисковики поднимут немецкий самолет.

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Метки: немецкая авиационная бомба нашли бомбу чиприяновка строительство тоннеля нашли немецкий самолет
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Комментарии (6)

  • Krikri 
    Ну все, в этом году туннель можно не ждать... работы встали не успев начаться...
    13.04.2017 15:27
    1 | 1

  • peshehod 
    Очаровательная причинно-следственная связь. Нашли бомбу, значит, и самолет где-то рядом))
    13.04.2017 15:29
    0 | 7

    • TvereZ 
      Даже первокусник акамедии ПВО знает, что самолет недалеко от боньбы падает )))
      13.04.2017 15:39
      0 | 3

  • ДеД 
    Я, как специалист, занимавшийся проектированием транспортных сооружений, могу сказать, что в проекте должны быть заключения (разрешения) ряда заинтересованных служб, организаций, владельцев... ну, там, газовиков, экологов, археологов... и, на минуточку, вердикт спецслужбы МЧС по отсутствию в зоне строительства всяких там мин и авиабомб! Без этого экспертиза проект не утвердит!
Куды котимся?
    13.04.2017 16:07
    0 | 2

    • Toad 
      Мы не катимся, а скатились.
      13.04.2017 18:03
      0 | 1

  • A.Borodeiko 
    21-я танковая дивизия- это что-то новое. 21-я танковая бригада- это да. Но к Чулрияновке никакого отношения не имела. 10 октября была сформирована в г. Владимире , 12- высадилась на станциях Завидово и Решетниково, 14 октября преодолев с боями болотистую местность, прилегающую к селу овладела с. Тургиново. Дальше вы все знаете. Наши опомнились и дали сумашедший и невыполнимый приказ овладеть  Калининым.Командира уже не помню по отчеству, фамилия Лесовой, комиссар Андрей Авксентьевич Витрук.. Мне Витрук рассказывал, что испугавшись, что от бригады ничего не осталось он напился и пытался застрелится. Да, это из их бригады танк  Горобца
    13.04.2017 16:10
    0 | 2
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