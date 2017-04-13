Калининская АЭС к пропуску весеннего половодья готова

Паводковая комиссия Калининской АЭС проверила готовность гидротехнических сооружений атомной станции (ГТС) к прохождению половодья. В результате было выдано заключение о готовности гидротехнических сооружений АЭС, механического оборудования и подъемных устройств к пропуску весеннего половодья.

На КАЭС реализован комплекс мероприятий, главная задача которых безопасно осуществить пропуск воды через гидротехнические сооружения.

- Была проведена полная ревизия и опробование гидромеханического и насосного оборудования, разработан график дежурств персонала, подготовлены спасательные средства. Определен порядок взаимодействия с аварийными бригадами подразделений АЭС и подрядными организациями, проведена противоаварийная тренировка. Особенное внимание уделяется подготовке к половодью сооружений гидроузла на р. Съежа, - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

По данным Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, запас воды в снеге в текущем году на 20% больше по сравнению со среднемноголетним значением. Управлением по делам ГОиЧС Удомельского городского округа утвержден график пропуска весеннего половодья и гидрологический режим озер-охладителей. Согласно графику производится предполоводная сработка уровня воды в озерах для создания резерва емкости водохранилища. Одновременно с этим выполнена санитарная промывка русла р. Съежа в нижнем бьефе гидроузла.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС