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Калининская АЭС к пропуску весеннего половодья готова

13 Апреля 2017 14:34
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Паводковая комиссия Калининской АЭС проверила готовность гидротехнических сооружений атомной станции (ГТС) к прохождению половодья. В результате было выдано заключение о готовности гидротехнических сооружений АЭС, механического оборудования и подъемных устройств к пропуску весеннего половодья.

На КАЭС реализован комплекс мероприятий, главная задача которых безопасно осуществить пропуск воды через гидротехнические сооружения.

- Была проведена полная ревизия и опробование гидромеханического и насосного оборудования, разработан график дежурств персонала, подготовлены спасательные средства. Определен порядок взаимодействия с аварийными бригадами подразделений АЭС и подрядными организациями, проведена противоаварийная тренировка. Особенное внимание уделяется подготовке к половодью сооружений гидроузла на р. Съежа, - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

По данным Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, запас воды в снеге в текущем году на 20% больше по сравнению со среднемноголетним значением. Управлением по делам ГОиЧС Удомельского городского округа утвержден график пропуска весеннего половодья и гидрологический режим озер-охладителей. Согласно графику производится предполоводная сработка уровня воды в озерах для создания резерва емкости водохранилища. Одновременно с этим выполнена санитарная промывка русла р. Съежа в нижнем бьефе гидроузла.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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Метки: калининская аэс каэс половодье
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Комментарии (3)

  • ДеД 
    А может не надо половодье через АЭС пропускать? Я, конечно, верю в готовность, но... Как бы чего не вышло....
    13.04.2017 14:53
    0 | 2

    • RSERG 
      Я тоже думаю, что не стоит рисковать.
      13.04.2017 17:02
      0 | 0

  • horton 
    "В результате было выдано заключение о готовности ..."
А если бы заключение было другим? Половодье бы запретили? Или на попозже бы передвинули???
    13.04.2017 15:04
    0 | 3
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