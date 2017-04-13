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ООО «Тверь Водоканал»: в марте 95% холодной воды соответствовало санитарным нормам

13 Апреля 2017 13:18
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ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках рабочей программы производственного контроля, согласованной Управлением Роспотребнадзора по Тверской области, осуществляет постоянный мониторинг качества воды городской системы водоснабжения. Ежемесячно сотрудники компании отбирают пробы воды из 160 точек распределительной сети города Твери, которые затем направляются в специальную аккредитованную лабораторию. В марте месяце лабораторные исследования показали, что 95% холодной воды, поставляемой компанией, соответствуют нормам СанПин.

«Данные исследования мы ведем в рамках программы, согласованной Роспотребнадзором. В ней определены места отбора проб, их количество и виды анализа. Результаты фиксируются в отчете и направляются в Роспотребнадзор по Тверской области. Согласно лабораторным данным, полученным в марте, более 95% холодной воды соответствует нормам СанПиН. Для сравнения - в 2007 году этот показатель составлял мене 50%», - рассказала начальник центральной аналитической лаборатории ООО «Тверь Водоканал» Алла Пашкова.

Нормативное качество воды из скважин Медновского и Тверецкого водозаборов достигается путем предварительного смешивания и последующей очистки на станции водоподготовки Тверецкого водозабора, затем обеззараживания. Таким образом, перед подачей в распределительную сеть вода не имеет отклонений ни по химическим, ни по микробиологическим показателям. На качество воды также существенное влияние оказывает режимы работы сети. Специалисты «Тверь Водоканала» подбирают оптимальное насосное оборудование с частотным регулированием его работы, что обеспечивает равномерную подачу воды без скачков давления в зависимости от потребности в данный момент времени.

Отдельной задачей ООО «Тверь Водоканал» является анализ качества воды из старых городских скважин. Исторически они были спроектированы и построены без системы водоподготовки. Поэтому, согласно лабораторным данным, вода из них имеет отклонения от гигиенических нормативов. Для того, чтобы улучшить качество водопроводной воды, предприятие планомерно выводит эти скважины из эксплуатации, переводя жителей города на водоснабжение с Тверецкого водозабора. Сегодня из 31 скважины действуют только 8. За счет средств инвестиционной программы 2008-2015 на двух скважинах (№48 и №65) построены локальные станции водоподготовки.

ООО «Тверь Водоканал» продолжит работу по улучшению качества водопроводной воды. В проекте новой инвестиционной программы 2018-2024г.г. запланирован дальнейший вывод из эксплуатации городских скважин и замещение ресурса водой из централизованного источника, а также строительство новых водозаборов для подачи воды в южную часть города, сообщает пресс-служба ООО «Тверь Водоканал».

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Метки: ооо «тверь водоканал» тверь водоканал
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Комментарии (10)

  • jazz-y 
    хм... мне кажется, что если добавить в бочку мёда 5% дёгтя, то вся бочка будет испорчена. или нет?
    13.04.2017 13:34
    0 | 4

    • Proletary 
      Всегда с интересом читаю ваши сообщения, но тут считаю должным возразить. "95% холодной воды, поставляемой компанией, соответствуют нормам СанПин"
5% - это широко трактуемо, от модного ныне теракта до 294, которую впаяли Лебедеву.
      13.04.2017 13:47
      0 | 1

      • jazz-y 
        :) Просто Водоканал скромно умалчивает, что состояние распределительных сетей в массе своей такое, что лей ты в них хоть дистилированную воду, до потребителя всё равно дойдет щедро удобренный микроэлементами и микроорганизмами кисель.
        13.04.2017 13:58
        0 | 4

        • Proletary 
          Кстати, а хорошо бы faq накидать. 
2 Оккупационная администрация - ловите идею, с вас 1 шекель, принципиально.
          13.04.2017 14:20
          0 | 0

        • jazz-y 
          Небольшое дополнение для сотрудника Водоканала (который сначала написал комментарий, а потом его удалил) по состоянию распределительных сетей:

пресс-релиз Роспотребнадзора от 30 марта 2017:
http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/146124/

Согласно результатам лабораторных исследований качества питьевой воды, подаваемой населению г. Твери, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям составил 32%, по микробиологическим показателям - 8,4%.

В Заволжском, Московском и Пролетарском районах города Твери в воде отмечается повышенное содержание железа, а также превышение органолептических показателей. Подобная ситуация с качеством питьевой воды наблюдается на протяжении последних лет, без положительной динамики.

П.С. спустя 4 года наконец-то пофиксили проблему с открытым доступом к персональным данным всех абонентов Водоканала через сервис "личный кабинет". Спасибо.
          13.04.2017 14:40
          0 | 2

  • TVERSKOY_SK 
    А что запустили новые очистные сооружения?
    13.04.2017 13:49
    0 | 0

    • Krikri 
      нет, еще деньги чтоли тратить
г@вно растаяло и всплыло, а грязь осела, но 5% просочилось...
      13.04.2017 13:57
      0 | 1

  • Бегемот 
    если хлор съедобен то да!
    13.04.2017 14:47
    0 | 0

  • ДеД 
    Когда, в 91-м, жадные ручонки тянулись к власти, народу вешали на уши такую байку: "Вот сейчас Водоканал (тов. Титов) что хочет. то вам и льёт из кранов! И пожаловаться на качество воды вы не можете! А мы вам обещаем много альтернативных водоканальчиков с родниковой водой!"
Альтернатива есть: вон стоит будка с той же водопроводной водой и народ радостно наливает её в свои фляги. За деньги. Ура!
    13.04.2017 15:13
    0 | 3

  • Mitrij 
    Данные не верны. С учетом отключения горячей, холодная вода на 295% соответствовала норме. Была холодной и прозрачной из обеих труб.
    13.04.2017 18:06
    0 | 0
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