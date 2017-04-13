ООО «Тверь Водоканал»: в марте 95% холодной воды соответствовало санитарным нормам

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках рабочей программы производственного контроля, согласованной Управлением Роспотребнадзора по Тверской области, осуществляет постоянный мониторинг качества воды городской системы водоснабжения. Ежемесячно сотрудники компании отбирают пробы воды из 160 точек распределительной сети города Твери, которые затем направляются в специальную аккредитованную лабораторию. В марте месяце лабораторные исследования показали, что 95% холодной воды, поставляемой компанией, соответствуют нормам СанПин.

«Данные исследования мы ведем в рамках программы, согласованной Роспотребнадзором. В ней определены места отбора проб, их количество и виды анализа. Результаты фиксируются в отчете и направляются в Роспотребнадзор по Тверской области. Согласно лабораторным данным, полученным в марте, более 95% холодной воды соответствует нормам СанПиН. Для сравнения - в 2007 году этот показатель составлял мене 50%», - рассказала начальник центральной аналитической лаборатории ООО «Тверь Водоканал» Алла Пашкова.

Нормативное качество воды из скважин Медновского и Тверецкого водозаборов достигается путем предварительного смешивания и последующей очистки на станции водоподготовки Тверецкого водозабора, затем обеззараживания. Таким образом, перед подачей в распределительную сеть вода не имеет отклонений ни по химическим, ни по микробиологическим показателям. На качество воды также существенное влияние оказывает режимы работы сети. Специалисты «Тверь Водоканала» подбирают оптимальное насосное оборудование с частотным регулированием его работы, что обеспечивает равномерную подачу воды без скачков давления в зависимости от потребности в данный момент времени.

Отдельной задачей ООО «Тверь Водоканал» является анализ качества воды из старых городских скважин. Исторически они были спроектированы и построены без системы водоподготовки. Поэтому, согласно лабораторным данным, вода из них имеет отклонения от гигиенических нормативов. Для того, чтобы улучшить качество водопроводной воды, предприятие планомерно выводит эти скважины из эксплуатации, переводя жителей города на водоснабжение с Тверецкого водозабора. Сегодня из 31 скважины действуют только 8. За счет средств инвестиционной программы 2008-2015 на двух скважинах (№48 и №65) построены локальные станции водоподготовки.

ООО «Тверь Водоканал» продолжит работу по улучшению качества водопроводной воды. В проекте новой инвестиционной программы 2018-2024г.г. запланирован дальнейший вывод из эксплуатации городских скважин и замещение ресурса водой из централизованного источника, а также строительство новых водозаборов для подачи воды в южную часть города, сообщает пресс-служба ООО «Тверь Водоканал».