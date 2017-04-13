Старейшее ателье Твери: об эксклюзивных заказах, экстравагантных нарядах и звёздных клиентах

Тверское Ателье №1 в марте отметило юбилей – уже полвека портнихи радуют простых горожан, звезд шоу-бизнеса и политиков эксклюзивными нарядами, «починяют рукава» нашей любимой одежды. Директор ателье Людмила Волгина и заведующая производством Ирина Бабкина рассказали ТИА о курьезах профессии и о том, как ателье выжило в суровые 90-е.

Ателье №1 по легкому женскому платью на улице Правды, 8 (сегодня – улица Новоторжская, 8) открылось в марте 1967 года.

- Областное Управление бытового обслуживания населения специально под ателье построило здание – тогда его так и называли «Ателье на Правде», - рассказывает Людмила Волгина. – С тех пор ателье никогда не закрывалось, в двухтысячных годах оно было переименовано в ООО «Стиль», хотя многие по-прежнему называют нас старым именем.

В советские годы тверичане с шести утра занимали очередь, чтобы получить талончик к закройщице ателье.

- Во-первых, в магазинах тогда только по большому блату можно было достать хорошую вещь, а потому часто шили на заказ. Клиентов было столько, что заказы на ремонт одежды мы не брали вовсе, с пошивом было не справиться.

Помимо частных клиентов, ателье отшивало партии платьев, рубашек и другой одежды для жителей всего региона.

- В каждом районе области были Дома быта и КБО (Комбинаты бытового обслуживания – прим. ТИА), которые продавали нашу работу. На эти изделия был огромный спрос.

Людмила Волгина рассказала, что в те времена в Твери была лаборатория моды - «Лаборатория бытового обслуживания населения», которая, в том числе, разрабатывала лекала по моде, а ателье шило по этим лекалам одежду для всего региона.

50 лет назад в городе было почти два десятка ателье, смогло пережить все кризисы только №1.

- Были очень тяжелые времена, мы тоже были на грани банкротства, затягивали потуже и без того тугие пояса. Перестройка перевернула все в стране, досталось и нам. В 90-е годы в Твери расцвела торговля. Центральный рынок был забит ширпотребом, одеждой в городе торговали буквально на каждом углу. Население сделало выбор в пользу дешевизны. Кроме того, в городе появилось много портных-частников, которые уступали нам в профессионализме, но шили на заказ дешево.

Чтобы выжить, ателье пришлось значительно сократить штат.

- У нас работало более 200 человек, в перестроечные годы многие сами ушли, кого-то пришлось сократить. Остались самые верные и самые ценные. Сейчас коллектив ателье насчитывает 12 человек. Кроме того, чтобы справиться с трудностями, мы стали заниматься ремонтом одежды.

На суровые 90-е пришелся пик необычных заказов. Повседневную одежду в те времена население покупало на рынках, а вот за оригинальным костюмом шли к портным. Однажды в ателье принесли из цирка костюм медведя, который представлял собой огромную шкуру с черными когтями.

- При том, что мы специализировались на летнем платье, от ремонта шкуры не отказались. Она была очень тяжелая, ее еле притащили два крепких мужчины. Можете представить, сколько нашему женскому коллективу пришлось с ней повозиться.

Ирина Бабкина рассказала, что у нее была одна постоянная заказчица, которая требовала следить за обновлениями гардероба Эдиты Пьехи и шить ей такие же платья.

- И я следила, делала зарисовки, а затем шила наряд, как у популярной в те годы певицы. А однажды пришел мужчина и попросил сшить ему на выступление меховые тигровые трусы - оказалось, что он работает стриптизером. И от этого заказа я не отказалась.

Ирина Александровна Бабкина пришла в ателье после техникума, других записей в ее трудовой книжке нет.



- Никогда не забуду свою первую работу: женщина попросила меня сшить платье, как у Джульетты. А я и не помнила, в каком трагическая героиня была платье. Признаться в этом мне было стыдно, поэтому я пошла в библиотеку, узнала все о шекспировской красавице, сделала рисунок и сшила платье. Заказчица была довольна, и с тех пор я поняла, что не нужно пугаться никаких заказов - с любым можно справиться.

Ирина Бабкина рассказывает, что очень часто портнихи становятся близкими друзьями своим клиентам.



- В советские годы и в 90-е очень часто шили свадебные платья. Удивительно, но каждая невеста потом приглашала меня на торжество. Ух, на скольких свадьбах я погуляла, все сейчас даже не вспомню, только свидетельницей я была девять раз!



Ирина Александровна рассказала, как в 90-е годы у нее обшивалась африканка – студентка тверской медакадемии с необычной фигурой и своеобразными запросами.



- У девушки была небольшая грудь и широкие бедра, причем попа была очень выдающаяся. Сейчас такие ягодицы в моде, женщины даже операции делают, чтобы сделать себе «балкончик» сзади, а ее природа наградила. Только подобрать ей наряд по фигуре было не просто. Девушке очень понравилась моя работа, она стала заказывать у меня не только повседневную одежду, но и традиционные африканские наряды – ассиметричные, с огромным количеством складок. Мы очень подружились. Когда она родила ребёнка здесь, в Твери, я даже ходила помогать купать малыша. Потом девушка уехала в ЮАР и звала меня с собой, говорила, что с моими способностями я в их республике озолочусь.





На протяжении всех 50 лет мастерицы ателье шьют костюмы разным городским танцевальным коллективам, детям на утренники, латают наряды звезд, гастролирующих в нашем городе.



- Я поклонница Валерия Леонтьева. Как же мне было приятно, когда девушки из его подтанцовки принесли в ателье штаны моего любимого певца. Мол, шагнул артист слишком широко – получилась дырка. В конце 80-х – начале 90-х к нам принесли костюм Юрия Куклачева. Кошки сильно разыгрались и порвали наряд дрессировщика. Мы все отремонтировали, наша работа очень понравилась артисту. После того случая коллеги Юрия Куклачева несколько раз обращались к нам с просьбой сшить сценический костюм известному клоуну. Мы шили костюм снеговика мальчику, которого пригласили на елку в Кремль, зашивали одежду актеру Николаю Добрынину, мастерили фокуснику платок с секретом.

Во все времена обладатели нестандартной фигуры – клиенты ателье, ведь только мастер может создать эксклюзивный наряд, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

- Однажды к нам обратилась женщина, у которой после аварии осталось увечье – у нее не было ягодицы. Свой недостаток женщина пыталась прятать под широкими гофрированными юбками, от этого однообразия в одежде она очень устала. Мы сшили наряд по фигуре, недостаток спрятали с помощью изготовленной нами вставки - небольшой «подушечки». Женщина была очень довольна, в новом наряде она смогла забыть о своей проблеме.

Всегда клиентами ателье были и остаются обеспеченные люди: бизнесмены, чиновники. Современной новинкой стал пошив одежды для собачек.

Ателье №1 было муниципальным предприятием, в 90-е стало кооперативом, а потом преобразовалось в ООО.

- У нас нет руководителя в полном смысле этого слова, одного владельца, коллектив сам выкупил ателье и теперь работает на себя. Мы одна семья, ведь столько уже пережито вместе.

В ателье с первого дня работает и Нина Борисовна Завьялова. Она пришла сюда после школы ученицей по вышивке, работала вышивальщицей, делала цветы из ткани. Нине Борисовне сейчас 67 лет, в последние годы она уже не могла работать по специальности, но уходить из ателье не захотела и стала ответственной за порядок.





Собеседницы ТИА уверены: несмотря на развитие интернет-торговли и многочисленные предложения дешевых обновок, ателье не умрет.



- Мы делаем эксклюзив, всегда найдутся ценители нашей работы. К нам приносят любимые вещи для сложного ремонта, которые вернуть к жизни может только мастер. Всегда останется спрос на оригинальные костюмы. За наши идеи и фантазию мы денег не берем.