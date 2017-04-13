В Тверьэнерго подвели итоги работы с потребителями с начала 2017 года

Специалисты ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 3 месяца 2017 года.

В указанный период в Центры и пункты по работе с потребителями обратились 5779 человек. Более 1300 клиентов подали заявки на технологическое присоединение к сетям филиала. 1944 обращения касались дополнительных услуг.

В течение трех месяцев Тверьэнерго получило свыше 525 положительных отзывов потребителей о своей работе, которые благодарят за квалифицированную помощь в оформлении документации, а также за внимательное отношение к каждому клиенту.

В настоящее время на территории Тверской области работате 36 пунктов по работе с потребителями. Они открыты в каждом районном центре, а также действуют два Центра обслуживания в Твери. Это позволяет потребителям комплексно решать возникающие вопросы, связанные с деятельностью филиала: специалисты тверского филиала МРСК Центра осуществляют прием заявок на технологическое присоединение, дополнительные услуги, а также консультируют потребителей по вопросам оформления платежей за электроэнергию, заключения договоров на энергоснабжение и т.д.

В число дополнительных услуг входят, в частности, такие востребованные гражданами сервисы, как установка, замена и опломбировка современных приборов учета, обслуживание и ремонт частных комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий, испытание и диагностика высоковольтного оборудования, электрозащитных средств. Воспользовавшись ими, потребитель получает возможность повысить энергоэффективность предприятия или дома, снизить величину потерь за счет повышения управляемости отпуском электроэнергии и мощностью, осуществить точный учет энергопотребления.

Телефоны и адреса подразделений, а также другую полезную информацию можно получить в разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru или позвонив по бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115. Следует отметить, что офисы обслуживания потребителей филиала «Тверьэнерго» работают по следующему режиму: в рабочие дни - с 08:00 до 17:00 часов,сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»