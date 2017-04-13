Уроженца Тверской области взяли под стражу за создание цеха по производству суррогатного алкоголя

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Пушкинское» выявили цех по незаконному изготовлению алкогольной продукции. Подмосковными оперативники изъяли 80 тысяч единиц суррогатного алкоголя.

- Нелегальное производство располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны в Пушкино. При осмотре цеха оперативники обнаружили 2 производственные линии по розливу алкоголя производительностью 9 и 4 тысячи бутылок в час. В результате мероприятия изъято около 40 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, оклеенной акцизными марками, которые по результатам исследования являются поддельными, а также вся необходимая фурнитура для производства поддельного алкоголя, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На момент проверки алкоголь с помощью кустарного оборудования в антисанитарных условиях разливали 27 приезжих из Средней Азии, которые также оклеивали бутылки поддельными федеральными специальными марками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

За незаконную трудовую деятельности на территории Российской Федерации 11 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На них наложен административный штраф в размере 7 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

- Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 53-летнего жителя Московской области и 57-летнего уроженца Тверской области, их подозревают в организации производства контрафактного алкоголя, – добавила Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемых взяли под стражу