tvernews.ru
13 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Уроженца Тверской области взяли под стражу за создание цеха по производству суррогатного алкоголя

13 Апреля 2017 11:54
Автор:

Видео

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Пушкинское» выявили цех по незаконному изготовлению алкогольной продукции. Подмосковными оперативники изъяли 80 тысяч единиц суррогатного алкоголя.

- Нелегальное производство располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны в Пушкино. При осмотре цеха оперативники обнаружили 2 производственные линии по розливу алкоголя производительностью 9 и 4 тысячи бутылок в час. В результате мероприятия изъято около 40 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, оклеенной акцизными марками, которые по результатам исследования являются поддельными, а также вся необходимая фурнитура для производства поддельного алкоголя, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На момент проверки алкоголь с помощью кустарного оборудования в антисанитарных условиях разливали 27 приезжих из Средней Азии, которые также оклеивали бутылки поддельными федеральными специальными марками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

За незаконную трудовую деятельности на территории Российской Федерации 11 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На них наложен административный штраф в размере 7 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

- Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 53-летнего жителя Московской области и 57-летнего уроженца Тверской области, их подозревают в организации производства контрафактного алкоголя, – добавила Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье  «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемых взяли под стражу

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: суррогатный алкоголь криминал тверская область
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100