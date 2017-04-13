Иконы, которые украли из Нило-Столобенской пустыни, оценили в полмиллиона рублей

8 марта 2016 года находясь в рабочем кабинете музея «Наследие Преподобного Нила» в мужском монастыре Нило - Столобенская пустынь 61-летний смотритель музея тайно похитил две иконы. Они были написанные мастером Осташковского художественного круга и являлись редкими памятниками иконописи XVIII века. Эксперты оценили иконы в 500 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела местонахождение похищенных предметов установлено и обе иконы возвращены в мужской монастырь «Нило – Столобенская пустынь».

Приговором Осташковского городского суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает Прокуратура Тверской области