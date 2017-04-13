tvernews.ru
13 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери задержали женщину с особо опасным наркотиком

13 Апреля 2017 10:21
Автор:

Сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции Твери на улице 15 лет Октября областного центра задержали 25-летнюю местную жительницу. При досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли у женщины бумажный сверток с непонятным порошком. Подозреваемую доставили в отдел полиции.

Как установили эксперты-криминалисты, изъятое вещество оказалось наркотиком – N-метилэфедрон общей массой 1,8 грамма (является крупным размером).

«N-метилэфедрон» - сильнодействующее синтетическое наркотическое вещество. Он не разрушается в организме и полностью не выводится, одна доза (0,01 г) может действовать больше трех суток. Когда действие вещества заканчивается, человек испытывает серьезное психофизическое расстройство.
После нескольких месяцев употребления наркотика происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, наступает слабоумие, нарушается речь.

При допросе женщина рассказала, что купила наркотик для личного употребления. Сейчас полиция  проверяет эту версию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: наркотик борьба с наркотиками n-метилэфедрон
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • hell 
    Ну раз для себя купила, отдайте ей, пусть всандалит себе все и сразу...
    13.04.2017 10:59
    0 | 10

  • Алексей Владимирович 
    паранойя и слабоумие у нас в чести. многие гордятся тут этим
    13.04.2017 11:01
    0 | 3

    • BARBAdos 
      все как в совецкой армии - чем крепче лоб, тем больше звездочек...
      13.04.2017 11:28
      0 | 6
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100