В Твери задержали женщину с особо опасным наркотиком

Сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции Твери на улице 15 лет Октября областного центра задержали 25-летнюю местную жительницу. При досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли у женщины бумажный сверток с непонятным порошком. Подозреваемую доставили в отдел полиции.

Как установили эксперты-криминалисты, изъятое вещество оказалось наркотиком – N-метилэфедрон общей массой 1,8 грамма (является крупным размером).

«N-метилэфедрон» - сильнодействующее синтетическое наркотическое вещество. Он не разрушается в организме и полностью не выводится, одна доза (0,01 г) может действовать больше трех суток. Когда действие вещества заканчивается, человек испытывает серьезное психофизическое расстройство.

После нескольких месяцев употребления наркотика происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, наступает слабоумие, нарушается речь.

При допросе женщина рассказала, что купила наркотик для личного употребления. Сейчас полиция проверяет эту версию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания.