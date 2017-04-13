tvernews.ru
13 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

13 Апреля 2017 09:17
Автор:

Тверская область примет участие в конкурсе на получение федеральных субсидий на развитие инфраструктуры спорта. Верхневолжье заявит три проекта: реконструкцию стадиона «Химик» в Твери, строительство открытого физкультурно-оздоровительного комплекса в Торжке и тренировочного центра по стрелковому спорту в Калининском районе.

Проектная стоимость реконструкции стадиона «Химик» — 100 млн рублей. На реализацию проекта из бюджета города выделят 25 млн рублей, остальную часть в случае успешного прохождения конкурса в 2018 году профинансирует федеральная казна.

Стадион находится в центре Твери, поэтому его внешний вид должен соответствовать архитектуре соседних зданий.

- Бетонная стена вдоль трибун, которая выходит на сторону Императорского дворца, не совсем вписывается в архитектурный облик исторического центра, — сказал Игорь Руденя и поручил региональному Министерству строительства и администрации Твери скорректировать проект работ на «Химике» с учётом реконструкции внешней части стены.

В целом на развитие спортивной инфраструктуры Верхневолжье рассчитывает получить из федерального бюджета более 200 млн рублей.

На условиях софинансирования около 100 млн рублей будет направлено на строительство современного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» в Бурашевском сельском поселении Калининского района. Площадка сможет принимать соревнования всероссийского и международного уровня.

14,7 млн рублей предназначено для создания спортивного комплекса открытого типа в Торжке, ещё около 26 млн рублей пойдут на закупку спортивного инвентаря и оборудования для пяти школ олимпийского резерва.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: стадион "химик" реконструкция стадиона химик
Смотрите также:
Комментарии (35)

  • kudimov 
    Я бы ее сделал стеклянную для популяризации тверского футбола. И трибуны бы убрал с этой стороны, все-равно некому сидеть. Пусть люди из машин и ОТ, находясь в пробке, смотрят, как "Волга" мучается с очередным соперником.
    13.04.2017 09:33
    0 | 17

  • ДеД 
    "Бетонная стена... не совсем вписывается в архитектурный облик исторического центра, — сказал Игорь Руденя" - раньше вписывалась... А что тут может вписаться?
    Прикрепленные изображения:
    13.04.2017 09:35
    0 | 3

    • Iriska-Iriska 
      а вот мне интересно, частный сектор-развалины в центре вписываются в исторический облик?
      Прикрепленные изображения:
      13.04.2017 10:24
      0 | 7

      • bae99 
        Так это и есть - исторический облик!
        13.04.2017 10:50
        0 | 3

  • VladislaV 
    Если бетонная стена не вписывается, то сделать решетчатую, как у императорского дворца напротив. И трибуны убрать, чтобы игру с тротуара можно было посмотреть.
    13.04.2017 09:39
    0 | 7

  • shvonder 
    Тек более что стена не бетонная а кирпичная
Когда ее возводили вместо деревянной бетон был в дефиците
    13.04.2017 09:47
    0 | 11

    • peshehod 
      И сказал Руденя: По щучьему велению, по моему хотению - стань, кирпич, бетоном!
      13.04.2017 12:05
      0 | 1

  • bae99 
    Один рельсы ремонтировал, другой стены меняет...
    13.04.2017 09:51
    0 | 6

  • tver-city 
    Очередной распил
    13.04.2017 09:53
    0 | 11

  • webagent 
    А реконструкция подземного хода до гостинницы Тверца предусмотрена?
Или хотя бы переоборудовать его в туалет
    Прикрепленные изображения:
    13.04.2017 09:55
    0 | 8

  • BARBAdos 
    весь стадион этот не вписывается в облик города, и в это убожество планируют 100 млн. руб. вложить!? Это не вложение, а выбрасывание денег на ветер. С таким же успехом можно эти деньги вложить в проект осветления воды в р. Волга на участке между двумя центральными мостами или другую билиберду...

Ироды, неужто денег некуда потратить - лучше б эти 100 млн., а это 1,5 млн. евро, в многострадальный речной вокзал вложили. Или б восстановили центральный стадион - это РЕАЛЬНО спортивный объект, на котором можно соревнования высокого уровня проводить. А химик этот снести надо к чертям - кстати на его месте можно и этот Тверь-сити построить, если у Рудени реально эта  тема зудит так, что невозможно от нее отказаться...
    13.04.2017 10:01
    0 | 9

    • Fieldman 
      Планы сноса были давно, 
когда и тебя еще не было
но где новый стадион будет? 
В Центральном болото!
      13.04.2017 10:16
      1 | 7

      • BARBAdos 
        у нас пол Твери болото - Птюшкино болото в р-не пр-кт Калинина - б-р Ногина, в Юности на Молодежном б-ре до сих пор камыш растет, ИФНС на Октябрьском  пр-кте тоже на болоте построена, и ничего стоЯт как то здания. Весь Питер тоже на болоте стоИт. А при современных технологиях это не должно быть препятствием для строек.

Просто в Химик нет вообще никакого смысла вкладывать - если только все сносить и заново отстраивать, а эти 100 млн. только может быть внешний вид улучшат ( и то ненадолго), а функциональность у Химика очень низкая. В этом плане Центральный намного перспективнее...
        13.04.2017 10:31
        0 | 4

        • shvonder 
          А в болото стоит?
          13.04.2017 11:25
          0 | 4

          • BARBAdos 
            смысл вкладывать деньги есть только в те объекты, которые в будущем отдачу принесут. Химик точно не принесет... А выкладывать 100 млн ради стены - это маразм.
            13.04.2017 11:36
            0 | 2

        • webagent 
          Центральный намного перспективнее...
"Перспективу" вкладывания финансов в Центральный стадион уде давно поняли все власти еще до прихода  губернаторского корпуса
          13.04.2017 11:29
          0 | 7

          • BARBAdos 
            ?
            13.04.2017 11:37
            0 | 0

            • Михалыч 
              Если вкладывать деньги в Центральный стадион, то пилить нечего будет!
              13.04.2017 11:39
              0 | 3

              • Инвалид 
                Это точно.
Питерский вариант!
                13.04.2017 11:41
                0 | 2

    • shvonder 
      В прошлом веке на Центральном стадионе проводились ледовые гонки на мотоциклах, 
отказались...
      13.04.2017 11:49
      0 | 2

  • TvereZ 
    Да убрать стену вообще - все равно на том стадионе не бывает ничего, что стоило бы денег. Но входные воротА оставить - все же памятник архитектуры.
    13.04.2017 10:05
    0 | 4

    • jazz-y 
      Уровень поля должен соответствовать уровню команды. У Волги есть поле в парке текстильщиков - лучше бы его облагородили и парк до кучи очистили от зарослей...
      13.04.2017 10:31
      1 | 5

      • kudimov 
        Совершенно верно, Джаззи.  Ну и пятОк скамеек сколотить для зрителей, думаю хватит.
        13.04.2017 10:35
        2 | 3

        • BARBAdos 
          поражаюсь иногда узости мышления некоторых индивидуумов - думаете, что если перестанут футбольную команду финансировать, то бабло на благое дело пойдет? Профинансируют очередное недоразумение, типо памятника великой победе или еще одного проекта патриотического воспитания и т.д., а бОльшую часть разворуют разными способами. Если б нормального руководителя ФК поставили и наладили работу (молодые перспективные футболисты в городе регулярно появляются), то клуб бы и не влетал местному бюджету в большую копеечку. А нормальный стадион в полумиллионном городе должен быть - и использовать его можно не только в футбольных целях. Только химик - это стадион уровня Торжка или Лихославля, он скорее только позорит наш город...
          13.04.2017 11:24
          4 | 2

          • kudimov 
            Вы правы, лучше стену починить за 100 млн.
            13.04.2017 11:33
            1 | 4

            • BARBAdos 
              вы прочитайте повнимательнее - стену чинят не для футбола, а чтобы "облик вписывался"...
              13.04.2017 11:39
              0 | 2

              • shvonder 
                Правильно, деньги заложены на реконструкцию стадиона, однако проще подновить стену а остальное распилить.
И ни какой мороки с полем и трибунами!
                13.04.2017 11:45
                0 | 3

  • Old_man 
    Где бы нам найти своего Сергея Галицкого, у которого и деньги бы были и футбол бы он любил?
    13.04.2017 10:38
    0 | 1

  • protivvsex 
    "в случае успешного прохождения конкурса" - очень скользко. У кого есть мысли, как стадион сделать рентабельным?
    13.04.2017 10:51
    0 | 1

    • BARBAdos 
      про это вообще никто не думает. Здесь основной посыл - главное, чтобы стена вписывалась в облик, для это 100 млн. и хотят потратить...
      13.04.2017 10:57
      0 | 3

      • TvereZ 
        Учитесь у Потемкина! 
За 100 лямов можно слепить из говна и палок симметрично еще один макет дворца с оградкой. Год простоит, а потом его спалят бомжи.  )))
        13.04.2017 11:00
        1 | 1

        • BARBAdos 
          Потемкина не надо оскорблять, он помимо всех известных деревень, основал несколько городов, среди которых Севас, и Краснодар (совр. назв.), и города, между прочим, хоть и пережили несколько войн, а до сих пор стоЯт...
          13.04.2017 11:11
          1 | 3

  • Алексей Владимирович 
    выкрасить в защитный цвет и ещё постоит не один год. ломать не строить
    13.04.2017 11:33
    0 | 2

    • horton 
      Правильно... Пусть покрасят стену бомберы, тегеры, райтеры, в общем, гарффитчики...)))
      13.04.2017 12:00
      0 | 1

      • peshehod 
        Можа и обновлять тую настенную живопись к кажному 9 Мая.
        13.04.2017 12:35
        0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100