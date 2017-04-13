В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

Тверская область примет участие в конкурсе на получение федеральных субсидий на развитие инфраструктуры спорта. Верхневолжье заявит три проекта: реконструкцию стадиона «Химик» в Твери, строительство открытого физкультурно-оздоровительного комплекса в Торжке и тренировочного центра по стрелковому спорту в Калининском районе.

Проектная стоимость реконструкции стадиона «Химик» — 100 млн рублей. На реализацию проекта из бюджета города выделят 25 млн рублей, остальную часть в случае успешного прохождения конкурса в 2018 году профинансирует федеральная казна.

Стадион находится в центре Твери, поэтому его внешний вид должен соответствовать архитектуре соседних зданий.

- Бетонная стена вдоль трибун, которая выходит на сторону Императорского дворца, не совсем вписывается в архитектурный облик исторического центра, — сказал Игорь Руденя и поручил региональному Министерству строительства и администрации Твери скорректировать проект работ на «Химике» с учётом реконструкции внешней части стены.

В целом на развитие спортивной инфраструктуры Верхневолжье рассчитывает получить из федерального бюджета более 200 млн рублей.

На условиях софинансирования около 100 млн рублей будет направлено на строительство современного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» в Бурашевском сельском поселении Калининского района. Площадка сможет принимать соревнования всероссийского и международного уровня.

14,7 млн рублей предназначено для создания спортивного комплекса открытого типа в Торжке, ещё около 26 млн рублей пойдут на закупку спортивного инвентаря и оборудования для пяти школ олимпийского резерва.