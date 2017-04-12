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Игорь Руденя поручил обеспечить подготовку теплосетевого комплекса Тверской области к осенне-зимнему периоду

12 Апреля 2017 20:40
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В Тверской области продолжается процесс передачи полномочий по теплоснабжению от сельских поселений районам. Вопрос обсуждался сегодня, 12 апреля, на совещании, посвященном этой теме.

В настоящее время в 25 районах Тверской области уже завершена передача полномочий по теплоснабжению. Основные цели этой работы – улучшить теплоснабжение жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики, снизить число аварий и потерь в сетях, сократить сроки текущих и аварийных ремонтов.

«Наша задача – повышение качества жизни на каждой территории. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших составляющих этого процесса. Мы должны заблаговременно обеспечить подготовку всего теплосетевого хозяйства региона к  отопительному сезону», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Также на совещании обсуждался вопрос оказания поддержки муниципальным образованиям Тверской области на подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, реконструкцию, модернизацию и строительство объектов теплоэнергетического комплекса, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

 

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Метки: игорь руденя жкх теплосетевое хозяйство теплосети
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Комментарии (1)

  • awk555 
    Муденя для тебя-реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетического комплекса-это не рейтинг,а космические задачи!!!
    12.04.2017 21:52
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