Смерть на дороге: в Тверской области осужден водитель, который перевозил молодых людей на крыше «шестерки»

В Старице осужден водитель «шестерки», по вине которого погиб пассажир.

Ранее ТИА уже публиковало историю о том, что 28 июня прошлого года около 2 часов ночи в Старице на ул. Коммунистическая сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21063. При осмотре транспортного средства сотрудники полиции увидели на заднем сидении труп неизвестного молодого человека с телесными повреждениями, а именно с обширной открытой черепно-мозговой травмой. Водитель ВАЗа был сильно пьян и невнятно объяснял, как тело парня оказалось в его автомобиле.

На судебном заседании выяснилось, что данный водитель в сильном алкогольном опьянении перевозил пассажиров на своем автомобиле. Не в кабине, а именно НА крыше транспортного средства.

Он ехал по дороге и, увидев выбоину, резко начал ее объезжать. Один из пассажиров, не удержался на крыше и упал на проезжую часть. От сильнейшего удара он получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.