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Смерть на дороге: в Тверской области осужден водитель, который перевозил молодых людей на крыше «шестерки»

12 Апреля 2017 20:06
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В Старице осужден водитель «шестерки», по вине которого погиб пассажир.
Ранее ТИА уже публиковало историю о том, что 28 июня прошлого года около 2 часов ночи в Старице на ул. Коммунистическая сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21063. При осмотре транспортного средства сотрудники полиции увидели на заднем сидении труп неизвестного молодого человека с телесными повреждениями, а именно с обширной открытой черепно-мозговой травмой. Водитель ВАЗа был сильно пьян и невнятно объяснял, как тело парня оказалось в его автомобиле.
На судебном заседании выяснилось, что данный водитель в сильном алкогольном опьянении перевозил пассажиров на своем автомобиле. Не в кабине, а именно НА крыше транспортного средства.
Он ехал по дороге и, увидев выбоину, резко начал ее объезжать. Один из пассажиров, не удержался на крыше и упал на проезжую часть. От сильнейшего удара он получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии  опьянения, правил дорожного движения,   повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

 

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Метки: трагедия на дороге погиб пассажир смертельное дтп
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Комментарии (6)

  • romich 
    Слово " мозговая" в формулировке  лишнее.
    12.04.2017 20:26
    1 | 2

  • horton 
    Как сказал бы Алексей Вл. - Дефективный и еще дефективнее...
    12.04.2017 20:28
    1 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Скорее всего, находящиеся в салоне пассажиры отвлекали водителя от управления транспортным средством, поэтому он был вынужден перевозить их на крыше. Вот только непонятно, куда он вёз труп с обширной ОЧМТ. Может, решил, что гражданин просто сильно устал в процессе в процессе падения на проезжую часть?
    12.04.2017 20:30
    0 | 3

    • hell 
      Думаю, что убили и везли куда-то для сокрытия, а байка с перевозом на крыше-  прекрытие для привлечения по другой статье, если че...
      12.04.2017 21:06
      0 | 0

      • lisikmobil 
        и в больничке хотели спрятать,где их остановили сотрудники гибдд,новость хоть читайте лучше
        12.04.2017 21:58
        0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Естественный процесс самосанации общества не остановить, водилу моли бы и оправдать. Или наградить поллитрой.
    12.04.2017 21:00
    0 | 2
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