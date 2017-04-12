В Бежецке уже кусают клещи

Сезон клещей в Тверской области открыт. Так за минувшую неделю зафиксирован один случай укуса в Бежецком районе. Об этом сообщает vdvbezheck.ru со ссылкой на территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Бежецком районе.

Надо сказать, что наш регион не единственный, где клещи начали кусать людей. От нападения насекомых уже страдают жители Костромской, Калиниградской, Тюменской и Саратовской областей, а также Хабаровского края и Приморья.