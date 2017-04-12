tvernews.ru
12 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Бежецке уже кусают клещи

12 Апреля 2017 19:39
Автор:

Сезон клещей в Тверской области открыт. Так за минувшую неделю зафиксирован один случай укуса в Бежецком районе. Об этом сообщает vdvbezheck.ru со ссылкой на  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Бежецком районе. 

Надо сказать, что наш регион не единственный, где клещи начали кусать людей. От нападения насекомых уже страдают жители Костромской, Калиниградской, Тюменской и Саратовской областей, а также Хабаровского края и Приморья.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: клещи в тверской области клещи сезона клещей укус клеща
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
49

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100