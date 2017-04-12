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В Твери благоустроят бульвар Ногина

В Твери благоустроят бульвар Ногина - ТИА
12 Апреля 2017 19:00
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В Твери бульвар Ногина может стать одной из городских территорий, где в этом году будут проведены работы по благоустройству.

Бульвар Ногина – центральный бульвар Пролетарского района областной столицы уже много лет представляет собой несанкционированный рынок. С обращениями о его закрытии и благоустройстве бульвара в администрацию города неоднократно обращались местные жители. Уже в ближайшее время их просьбы будут удовлетворены – 19 апреля муниципалитет в соответствии с законодательством сможет приступить к демонтажу незаконных торговых рядов. После этого планируется, что начнутся работы по благоустройству.

В общей сложности предполагается благоустроить участок бульвара протяжённостью 190 метров. В рамках благоустройства предусмотрено мощение тротуарной плиткой, обустройство газона, озеленение, обустройство парковочных мест, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны).

Проект благоустройства предусматривает выделение нескольких зон: зоны рекреации, пешеходно-прогулочной территории, а также зоны парковки. Предполагается, что здесь будет две входные группы – со стороны проспекта Калинина и улицы Новикова, сообщает Управление информации администрации города Твери.

 

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Метки: бульвар ногина рынок на ногина рынок снесут снос рынка
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    Так же как на Цанова будет?
    12.04.2017 19:07
    0 | 3

  • 100 % 
    Эх, чОрт. Чуток - жаль. Шаварма там была, реально, самая лучшая в городе. К тому же- ни разу никто их моих знакомых ( а также - я) НЕ ОТРАВИЛИСЬ. 
пы.сы. - не реклама.
И мальчики, всем и всегда -  "спасибо, приятного аппетита", говорили. Мелочь, а приятно. Мы ж люди-человеки.. любая приятность - приятна.
p.s. - Ребята, напишите, куда переберётесь. Приедем. Купим.
    12.04.2017 19:19
    1 | 1

  • 100 % 
    Любезный минусатор. Редко вступаю в диалог.
 Укажи место, где я, НЕ ОТРАВЛЮСЬ, где будет вкусно,  и " нежадно". в формате шавармы. 
Спрятались?ну да..
    12.04.2017 19:50
    0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Я не минусатор, но место указать могу: у Набиля на Трёхе (Али-Баба).
      12.04.2017 20:33
      2 | 0

      • 100 % 
        Не вопрос. На вкус и цвет... Там - тоже очень "наше". 
Обозначила  "санитарный" вкус. 
Трёха с "булкой" - не але по насыщению. .И все ж
 скажу. Неплохая шаварма лишь на Ногина..
        12.04.2017 20:38
        0 | 0
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