В Твери благоустроят бульвар Ногина

В Твери бульвар Ногина может стать одной из городских территорий, где в этом году будут проведены работы по благоустройству.

Бульвар Ногина – центральный бульвар Пролетарского района областной столицы уже много лет представляет собой несанкционированный рынок. С обращениями о его закрытии и благоустройстве бульвара в администрацию города неоднократно обращались местные жители. Уже в ближайшее время их просьбы будут удовлетворены – 19 апреля муниципалитет в соответствии с законодательством сможет приступить к демонтажу незаконных торговых рядов. После этого планируется, что начнутся работы по благоустройству.

В общей сложности предполагается благоустроить участок бульвара протяжённостью 190 метров. В рамках благоустройства предусмотрено мощение тротуарной плиткой, обустройство газона, озеленение, обустройство парковочных мест, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны).

Проект благоустройства предусматривает выделение нескольких зон: зоны рекреации, пешеходно-прогулочной территории, а также зоны парковки. Предполагается, что здесь будет две входные группы – со стороны проспекта Калинина и улицы Новикова, сообщает Управление информации администрации города Твери.