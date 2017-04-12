В Тверской области гендиректор УК привлечен к ответственности за самоуправство

Удомельская межрайонная прокуратура по обращениям двух граждан провела проверку соблюдения управляющей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части приостановления предоставления коммунальной услуги в виде энергоснабжения на индивидуальное потребление.

Установлено, что исполнителем коммунальной услуги – энергоснабжение на индивидуальное потребление является Удомельский участок АО «АтомЭнергоСбыт» обособленное подразделение «ТверьАтомЭнергоСбыт».

Вместе с тем, в нарушении раздела 11 Правил предоставления коммунальных услуг, управляющая компания, не являясь исполнителем коммунальной услуги в виде энергоснабжения на индивидуальное потребление, отключила жилые помещения заявителей от электроэнергии.

По результатам проверки в отношении гендиректора УК возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.1 КоАП РФ «Самоуправство».

Постановления прокурора рассмотрены в суде и должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждений.