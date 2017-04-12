tvernews.ru
12 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Игорь Руденя поручил Алексею Огонькову усилить работы по восстановлению асфальта в городе

12 Апреля 2017 17:27
Автор:

С прошлой недели в Твери начались работы по восстановлению асфальтового покрытия с применением горячего асфальтобетона.

Сейчас ремонтирует дороги не только МУП «ЖЭК», но и субподрядные организации. При благоприятных погодных условиях и по мере увеличения объемов работ силами подрядчиков планируется, что в сутки будет восстанавливаться до тысячи квадратных метров дорожного полотна. Игорь Руденя поручил усилить ремонтные работы, а также повысить интенсивность уборки городских улиц.

Управление информации администрации города Твери сообщает, что МУП «ЖЭК» ведет работы по содержанию улично-дорожной сети в круглосуточном ежедневном режиме. Убирает город вся  имеющаяся техника: подметально-уборочные машины, пылесосы «Джонстон», тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, автогрейдер, «Бродвей» и т.д. Перед предприятием поставлена задача – эффективно организовать работы, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия зимней посыпки дорог песчано-соляной смесью.

Свой вклад в приведение территории города в порядок после зимы могут внести и жители Твери – с 8 апреля и до середины мая в областном центре будут проводиться субботники. Генеральная уборка будет организована в парках, скверах и рощах, на берегах рек, а также во дворах и на территориях, прилегающих к социальным учреждениям и предприятиям.

- Мы рассчитываем, что неравнодушные тверитяне присоединятся к уборке, поскольку только совместными усилиями мы сможем сделать Тверь чистым, ухоженным городом, что особенно важно в преддверии одного из главных Христианских праздников – Пасхи, – сказал Алексей Огоньков.

В канун Пасхи в Твери будет организована Пасхальная торговля – с 13 по 16 апреля во всех районах города будут работать палатки (около 50 штук), где будут продавать искусственные цветы и куличи, а у цирка будет работать Пасхальная ярмарка с аналогичным ассортиментом. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести сувениры, скатерти, полотенца с Пасхальной тематикой и домашние яйца из фермерских хозяйств региона. Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. 16 апреля, с 12 до 15 часов, здесь пройдет праздничное мероприятие, включающее в себя концертную программу, дегустацию куличей, шоу кузнецов и мастер-классы по изготовлению кузнечных изделий.

Также 16 апреля праздник в честь Светлого Христова Воскресенья состоится в тверском Городском саду. Вниманию гостей будет представлена выставка детских поделок, все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах для детей и взрослых. Праздник начнется в 12:00.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ремонт дорог тверь игорь руденя алексей огоньков
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Uylo_Yobannen 
    "Игорь Руденя поручил усилить ремонтные работы, а также повысить интенсивность уборки городских улиц" - золотой человек у нас губернатор! Сразу понятно, что денно и нощно о благе народном радеет. Уж как свезло нам с Игорем Михайловичем, как свезло!
Надеюсь, это архиважнейшее поручение станет ещё одним значимым шагом на пути к светлому будущему и вознесёт к незыблемым высотам главную сакральную ценность нашего региона - Рейтинг Рудени!
Ура, товарищи!
    12.04.2017 18:07
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
74

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
50

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100