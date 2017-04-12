Игорь Руденя поручил Алексею Огонькову усилить работы по восстановлению асфальта в городе

С прошлой недели в Твери начались работы по восстановлению асфальтового покрытия с применением горячего асфальтобетона.

Сейчас ремонтирует дороги не только МУП «ЖЭК», но и субподрядные организации. При благоприятных погодных условиях и по мере увеличения объемов работ силами подрядчиков планируется, что в сутки будет восстанавливаться до тысячи квадратных метров дорожного полотна. Игорь Руденя поручил усилить ремонтные работы, а также повысить интенсивность уборки городских улиц.

Управление информации администрации города Твери сообщает, что МУП «ЖЭК» ведет работы по содержанию улично-дорожной сети в круглосуточном ежедневном режиме. Убирает город вся имеющаяся техника: подметально-уборочные машины, пылесосы «Джонстон», тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, автогрейдер, «Бродвей» и т.д. Перед предприятием поставлена задача – эффективно организовать работы, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия зимней посыпки дорог песчано-соляной смесью.

Свой вклад в приведение территории города в порядок после зимы могут внести и жители Твери – с 8 апреля и до середины мая в областном центре будут проводиться субботники. Генеральная уборка будет организована в парках, скверах и рощах, на берегах рек, а также во дворах и на территориях, прилегающих к социальным учреждениям и предприятиям.

- Мы рассчитываем, что неравнодушные тверитяне присоединятся к уборке, поскольку только совместными усилиями мы сможем сделать Тверь чистым, ухоженным городом, что особенно важно в преддверии одного из главных Христианских праздников – Пасхи, – сказал Алексей Огоньков.

В канун Пасхи в Твери будет организована Пасхальная торговля – с 13 по 16 апреля во всех районах города будут работать палатки (около 50 штук), где будут продавать искусственные цветы и куличи, а у цирка будет работать Пасхальная ярмарка с аналогичным ассортиментом. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести сувениры, скатерти, полотенца с Пасхальной тематикой и домашние яйца из фермерских хозяйств региона. Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. 16 апреля, с 12 до 15 часов, здесь пройдет праздничное мероприятие, включающее в себя концертную программу, дегустацию куличей, шоу кузнецов и мастер-классы по изготовлению кузнечных изделий.

Также 16 апреля праздник в честь Светлого Христова Воскресенья состоится в тверском Городском саду. Вниманию гостей будет представлена выставка детских поделок, все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах для детей и взрослых. Праздник начнется в 12:00.