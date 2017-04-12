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Администрация приглашает тверитян принять участие в субботнике

12 Апреля 2017 16:15
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Очередная уборка города состоится в четверг, 13 апреля. С 10 часов наводить лоск будут во всех районах города, сообщает Управление информации Администрации города Твери

Несмотря на то, что дворники стараются следить за порядком на улицах города, весной оперативно убрать весь скопившийся мусор им одним не под силу.

В прошлую субботу уборка прошла на 20 общественных территориях: зелёных зонах, зонах отдыха, пустырях. В субботнике участвовали сотрудники администрации Твери, а также муниципальные предприятия, учебные заведения и общественные организации. Всего было вывезено более 300 кубометров мусора. Кроме того, уборка прошла и на различных дворовых территориях, где вывоз мусора был организован управляющими компаниями или ТСЖ.

Поскольку в следующие выходные будет отмечаться православный праздник Пасха, уборку было решено перенести на четверг. Работы начнутся в 10 часов, перчатки и пакеты будут выдать на месте.


Заволжский район:

    ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№2-16)

    Ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)

    Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. Скворцова-Степанова до ул. Благоева)

    Набережная реки Тверцы (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)

    Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)

    Зеленая зона по ул. Туполева дома 116, 118 – поворот на Сахарово

    Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо


Московский район:

    Зеленые зоны по Московскому шоссе, вдоль ограждения «Химволокно»

    Зеленые зоны около санатория «Бобачевская роща»

    Зеленые зоны по ул. Индустриальная, около фонтана

    Зеленые зоны на ул. Можайского, перед домами 60, 62

    Зеленые зоны вдоль реки Лазури по ул. Ротмистрова от Волоколамского пр. и переход через реку Лазурь

    Зеленые зоны под Бурашевским путепроводом за домами на ул. Транспортная


Пролетарский район:

    Улица Громова стадион

    Рябеевское шоссе от границ улицы Громова

    Улица Ткача (свайное поле, заезд с улицы М.Конева)

    Первомайская Роща

    Парк «Текстильщиков»

    4-ая Путейская

Центральный район:

    От д. № 1 корп. 1 на пр. Чайковского до ул. Желябова

    Сквер на Краснофлотской набережной и Беляковском переулке

    Пойма реки Тьмаки на Свободном переулке и зеленая зона за Тверским государственным цирком

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Метки: субботник в твери субботник Тверь
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Комментарии (7)

  • Pulya 
     Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо. Разве это не принадлежность трампарка или заправки. Или рынка.
    12.04.2017 16:30
    0 | 2

  • arcadi007 
    Сам призываю всех соседей выйти на субботник и навести порядок вокруг дома.
Но вот когда администрация призывает навести порядок, так и хочется сказать что-то поперёк.
Появилось предложение администрации.
Вот к примеру Первомайская роща, где так любят гадить после шашлыков тверчуки.  Вместо административного штрафа шашлычникам выдавать пустой пакет для мусора и отпускать после его заполнения нехорошестями.
    12.04.2017 16:33
    1 | 2

  • protivvsex 
    теперь только за деньги. сколько час стоит?
    12.04.2017 16:50
    0 | 2

  • BARBAdos 
    пускай чиновники и алименщики убираются, первые должны отдать должное городу и области т.к. получают зарплату от них, а вторым на алименты надо зарабатывать... Остальные граждане платят нехилые налоги государству и при этом не участвуют в распределении этих налогов, так что к ним никаких претензий...
    12.04.2017 16:59
    0 | 5

  • ArT1986 
    если отпустят с работы, оплатят этот день, хорошо покормят, то можно и помочь.
    12.04.2017 17:00
    0 | 3

  • Бертран 
    Сознательности никакой нет у вас, господа. Словно в чужом городе живёте.
    12.04.2017 17:08
    3 | 3

    • Partisan 
      А вдруг народ соберется якобы на субботник, а сам против коррупции митинговать начнет? В этом случае вы рискуете головой, так что убираться должны только проверенные товарищи.
      12.04.2017 17:13
      0 | 6
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