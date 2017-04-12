Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию, как выбрать продукты к Пасхе

Ведомство в преддверии Пасхи напомнило покупателям, на что нужно обратить внимание при выборе продуктов.
Итак, необходимо приобретать пищевые продукты в стационарных магазинах, торговых павильонах. Нужно обращать внимание на дату изготовления и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима хранения в торговом зале. Ни в коем случае не покупать пищевые продукты без товарных ярлыков, этикеток.
Традиционно к празднику святой Пасхи верующие красят яйца, а потому Роспотребнадзор рекомендует яйца мыть перед применением и варить не менее 10 мин с момента полного закипания воды.
- В местах продажи яиц по просьбе покупателей проверка их качества проводится продавцом на овоскопе. В свежих яйцах при осмотре на овоскопе желток едва заметен, не перемещается, находится в центре яйца, свежие яйца имеют матовую скорлупу, появление глянца будет свидетельствовать о более длительном хранении продукта. Цветовая окраска скорлупы: белая или коричневая, не влияет на вкусовые качества яиц, - говорится в официальном обращении ведомства.
Кроме того, накануне светлого праздника Пасхи стоит заранее подумать, как вы будете красить яйца. Для окраски яиц лучше использовать натуральные красители.
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peshehod
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12.04.2017 16:22
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