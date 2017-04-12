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Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию, как выбрать продукты к Пасхе

12 Апреля 2017 15:45
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Ведомство в преддверии Пасхи напомнило покупателям, на что нужно обратить внимание при выборе продуктов. 

Итак, необходимо приобретать пищевые продукты  в  стационарных магазинах,  торговых павильонах. Нужно обращать внимание на дату изготовления и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима хранения  в торговом зале. Ни в коем случае не покупать пищевые продукты без товарных ярлыков, этикеток.

Традиционно к празднику святой Пасхи верующие красят яйца, а потому Роспотребнадзор рекомендует яйца мыть перед применением и варить не менее 10 мин с момента полного закипания воды.

- В  местах продажи яиц по просьбе покупателей проверка  их  качества проводится продавцом на овоскопе. В свежих яйцах при осмотре на овоскопе желток едва заметен, не перемещается, находится в центре яйца, свежие яйца имеют матовую скорлупу, появление глянца будет свидетельствовать о более длительном хранении продукта. Цветовая окраска скорлупы: белая или коричневая, не влияет на вкусовые качества яиц, - говорится в официальном обращении ведомства.

Кроме того, накануне светлого праздника Пасхи стоит заранее подумать, как вы будете красить яйца. Для окраски яиц лучше использовать натуральные красители. 

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Метки: пасха светлый праздник пасхи красить яйца крашенные яйца
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Комментарии (1)

  • peshehod 
    Ленин Троцкому сказал: 
- Лёва, я муки достал. 
Мне - кулич, тебе - маца. 
Ланца-дрица, гоп-ца-ца!
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    12.04.2017 16:22
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